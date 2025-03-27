Boltaç, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Kent protokolünün de katılım gösterdiği programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Başkan Ali Boltaç, şehit aileleri ve gazilerle iftar açarak Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. İftar programında konuşan Başkan Boltaç, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere ise minnet ve şükranlarını sunduklarını belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin, milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Başkan Boltaç, onların her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Boltaç, "Bu ülke masa başında değil savaş meydanlarında canla başla mücadele verilerek kurulmuş bir yerdir. Hayatlarını bu yolda feda etmiş şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmasında dayanışma ve vefa duygusuna dikkat çeken Başkan Boltaç, "Bugün burada özgürce bir araya gelebiliyorsak, bunu kahramanlarımızın fedakarlıklarına borçluyuz. Onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda vicdani bir borçtur. Bu bilinçle her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.

Aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük bir güç ve moral kaynağı olduğunu belirten Boltaç, şehit aileleri ve gazilerin huzur ve mutluluğunun kendileri için büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. - MERSİN