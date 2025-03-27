Boltaç, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Boltaç, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Boltaç, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi.

27.03.2025 11:10  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Kent protokolünün de katılım gösterdiği programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Başkan Ali Boltaç, şehit aileleri ve gazilerle iftar açarak Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. İftar programında konuşan Başkan Boltaç, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere ise minnet ve şükranlarını sunduklarını belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin, milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Başkan Boltaç, onların her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Boltaç, "Bu ülke masa başında değil savaş meydanlarında canla başla mücadele verilerek kurulmuş bir yerdir. Hayatlarını bu yolda feda etmiş şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmasında dayanışma ve vefa duygusuna dikkat çeken Başkan Boltaç, "Bugün burada özgürce bir araya gelebiliyorsak, bunu kahramanlarımızın fedakarlıklarına borçluyuz. Onların bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak, yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda vicdani bir borçtur. Bu bilinçle her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.

Aynı sofrada buluşmanın kendileri için büyük bir güç ve moral kaynağı olduğunu belirten Boltaç, şehit aileleri ve gazilerin huzur ve mutluluğunun kendileri için büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Boltaç, Politika, Tarsus, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boltaç, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

14:14 CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:36:07. #7.13#
SON DAKİKA: Boltaç, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement