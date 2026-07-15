Bolu'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Okutuldu

15.07.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında tarihi Yıldırım Beyazıt Camii'nde program düzenlendi. Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, emniyet ve jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı programda, birlik ve beraberlik ruhunun korunması ile şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı. Programın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından cami çıkışında vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Kültür, Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Okutuldu - Son Dakika

İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 15:27:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlid Okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.