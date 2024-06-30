Bolu\'da 2 Arkadaş Cami Tuvaletlerini Temizledi

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Bolu'da 2 arkadaş, örnek olması ve farkındalık oluşturması amacıyla cami tuvaletlerini temizledi.

Bolu'da cami tuvaletlerinin temizliğini zaman zaman Bolu Belediyesi, cami imamları ve gönüllü vatandaşlar yapıyor. Bolu şehir merkezinin biraz uzağında kalan cami tuvaletlerinde ise kirlilik yaşanabiliyor. Mahmut Alan ve Sinan Çetin, farkındalık olması hedefiyle temizlik malzemelerini kaptıkları gibi kirli olan cami tuvaletlerinde soluğu aldı. İki arkadaş fırça, paspas ve yüzey temizleyici yardımıyla kirli halde bulunan birkaç caminin temizliğini yaptı. Şehir merkezinde temiz olan cami tuvaletlerini de gezmeyi ihmal etmeyen iki arkadaş, mahallenin muhtarlarını arayarak tebrik etti.

"Fırsat buldukça cami tuvaletlerini temizliyorum"

Arkadaşıyla birlikte tuvaletleri temizleyen Mahmut Alan, "Merkezden biraz uzaktaki camilere gittiğimizde genelde cami tuvaletlerinin pis olduğunu görüyoruz. Şehir merkezinde çok yok. Üst tarafta namaz kılıyoruz ama alt taraf pis. Vatandaşımız bu konudan şikayetçi ama yine bu konu vatandaşımızın sorumluluğunda. Sonra da hocalarımızın sorumluluğunda. Ben aracımda fırça, paspas ve yüzey temizleyici ile geziyorum. Fırsat buldukça cami tuvaletlerini temizliyorum" dedi. - BOLU