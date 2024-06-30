Bolu'da 2 Arkadaş Cami Tuvaletlerini Temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu'da 2 Arkadaş Cami Tuvaletlerini Temizledi

Bolu\'da 2 Arkadaş Cami Tuvaletlerini Temizledi

Bolu'da cami tuvaletlerinin temizliğini sağlamak amacıyla 2 arkadaş farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Temizlik malzemeleriyle cami tuvaletlerini temizleyen arkadaşlar, mahallenin muhtarlarını da tebrik etti.

30.06.2024 15:18  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 2 arkadaş, örnek olması ve farkındalık oluşturması amacıyla cami tuvaletlerini temizledi.

Bolu'da cami tuvaletlerinin temizliğini zaman zaman Bolu Belediyesi, cami imamları ve gönüllü vatandaşlar yapıyor. Bolu şehir merkezinin biraz uzağında kalan cami tuvaletlerinde ise kirlilik yaşanabiliyor. Mahmut Alan ve Sinan Çetin, farkındalık olması hedefiyle temizlik malzemelerini kaptıkları gibi kirli olan cami tuvaletlerinde soluğu aldı. İki arkadaş fırça, paspas ve yüzey temizleyici yardımıyla kirli halde bulunan birkaç caminin temizliğini yaptı. Şehir merkezinde temiz olan cami tuvaletlerini de gezmeyi ihmal etmeyen iki arkadaş, mahallenin muhtarlarını arayarak tebrik etti.

"Fırsat buldukça cami tuvaletlerini temizliyorum"

Arkadaşıyla birlikte tuvaletleri temizleyen Mahmut Alan, "Merkezden biraz uzaktaki camilere gittiğimizde genelde cami tuvaletlerinin pis olduğunu görüyoruz. Şehir merkezinde çok yok. Üst tarafta namaz kılıyoruz ama alt taraf pis. Vatandaşımız bu konudan şikayetçi ama yine bu konu vatandaşımızın sorumluluğunda. Sonra da hocalarımızın sorumluluğunda. Ben aracımda fırça, paspas ve yüzey temizleyici ile geziyorum. Fırsat buldukça cami tuvaletlerini temizliyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Cami, Bolu, İnsan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da 2 Arkadaş Cami Tuvaletlerini Temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da 2 Arkadaş Cami Tuvaletlerini Temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement