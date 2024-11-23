Bolu'da Kombi Bakım Uyarısı - Son Dakika
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Bolu'da Kombi Bakım Uyarısı

Bolu\'da Kombi Bakım Uyarısı

Kombi bakım ustası, doğal gaz zehirlenmelerine karşı baca kontrolü ve bakımın önemini vurguladı.

23.11.2024 14:20
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Bolu'da kış öncesi doğal gaz zehirlenmelerine karşı uyarı yapan kombi bakım ustası, "Doğal gaz zehirlenmeleri, atık gaz zehirlenmeleri; bunlar bakımda çok önemli. Can ve mal güvenliği açısından bacaların kontrol edilmesi, baca iç ve dış cidarlarının kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar ısınma ihtiyacını karşılamak için kombilerini kullanmaya başladı. Kombilerini aylardır kullanmayan vatandaşlar ise her ihtimale karşı kombi bakımlarını yaptırmaya başladı. Kombilerin kapatılmaması gerektiğini vurgulayan kombi bakım ustası Erol Ergün, "Kombileri kışın kesinlikle kapatılmasını önermiyoruz. Cihazlarda donmadan kaynaklı hasarlar oluşuyor. Evi su basması söz konusu olabilir" uyarısında bulundu.

"Yılda bir sefer kombi bakımı şart"

Yıllık kombi bakımının önemine dikkat çeken kombi bakım ustası Erol Ergün, "Yetkili insanlar tarafından yılda bir sefer fabrikalarımızda genelde zaten şu şekilde barkodları etiketleri var. Yetkili insanlar tarafından yılda bir sefer muhakkak periyodik kombi bakımı, tesisat temizliği ve doğal gaz kaçak ya da yakıcı cihazların kontrol edilmesini öneriyoruz. Ortalama 600, 700 lira aralığında bakımlar yapılabilir. Yani bin 200, bin 300 lira civarlarında petek temizliği kombi bakımı yapılır" ifadelerini kullandı.

"Kombilerin kışın kesinlikle kapatılmasını önermiyoruz"

Kış aylarında kombi kapatılmasından dolayı meydana gelecek sorunlara değinen Erol Ergün, " Türkiye'nin en soğuk illerinden bir tanesi Bolu ili için bahsedersek, kışın şu aralar yumuşak ama sert kar yağdığında sert ayaza çekebiliyor. Eksi 8, 10, 15 dereceleri bazen çok rahat görebiliyoruz. Dış balkonlara bırakılan kombileri kışın kesinlikle kapatılmasını önermiyoruz. Çünkü kapatıldığı zaman cihazlarımız hiçbir şekilde donmaya karşı, yani içinde bulunduğu suya karşı kesinlikle kendini koruyamıyor. Cihazlarda donmadan kaynaklı hasarlar oluşuyor. Evin içine su kaçırma, su basmalar söz konusu oluyor. Cihazları ekonomi açısından da hani cihazın ömrü açısından da kapatılmasını önermeyiz" diye konuştu.

"Soğuk insanı öldürmez ama o menfezi kapatırsak insanları zehirleyebilir"

Kombiden meydana gelen doğal gaz zehirlenmelerine değinen usta Ergün, "Doğal gaz zehirlenmeli, atık gaz zehirlenmeleri. Bunlar bakımda çok önemli. Can ve mal güvenliği açısından bacaların kontrol edilmesi, baca iç ve dış cidarlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Haliyle bacanın çıktığı yerden iki metre uzakta bir menfezimiz olacak. İnsanlarımız biraz soğuk geliyor diye. Bunları kapatıyor. Bunları Kapatmayalım. On beş santim milimetresi çapında menfezlerden doğal gaz kendini atmosfere doğru atar. Kesinlikle menfezleri kapatmayalım. Oradaki soğuk insanı öldürmez ama o menfezi kapatırsak insanları zehirleyebilir, boğabilir" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sağlık, Enerji, Çevre, Yerel, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da Kombi Bakım Uyarısı - Son Dakika

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