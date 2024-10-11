Bolu'da Kuaförden Çiftlik Sahibi Oldu - Son Dakika
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Bolu'da Kuaförden Çiftlik Sahibi Oldu

Bolu\'da Kuaförden Çiftlik Sahibi Oldu

Ferhan Namdar, Bolu'da çiftlik kurarak organik ürünler yetiştiriyor ve marmelat üretiyor.

11.10.2024 15:15
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Bolu'da kuaförlük yapan Ferhan Namdar, çiftlik hayalini gerçeğe dönüştürdü. 7 yıl önce aldığı araziyi çiftliğe dönüştüren Namdar, diktiği ahududu, kızılcık ve böğürtlen gibi ürünlerle marmelat yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ferhan Namdar(38), yaklaşık 7 yıl önce Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık Köyü'nden aldığı araziyi ailesiyle birlikte hayalini kurduğu çiftliğe dönüştürdü. Ferhan Namdar; çiftliğin 3.5 dönümlük arazisine ahududu, kızılcık, böğürtlen, alıç ve ayva ağaçları dikti. Bolu şehir merkezinde ayrıca kuaförlük yapan Ferhan Namdar, bulduğu her boş vakitte köye giderek yetiştirdiği ürünlerle ilgileniyor. Namdar, topladığı ahududu, kızılcık, böğürtlen, alıç ve ayvaları eski usullerle kara kazanlarda marmelat haline getirerek internet üzerinden ürünlerini satıyor. Kargoyla müşterilere ürünleri gönderdiğini ifade eden Namdar, yoğun talep olduğunu belirtti. Ferhan Namdar ayrıca kozalak şurubu üretmeye başlayacağını dile getirdi.

"Gürültüden uzak"

Şu anda ürünlerin en verimli dönemlerinde olduğunu dile getiren Ferhan Namdar, "Mudurnu'da satın aldığımız araziye böğürtlen, ahududu, kızılcık ağaçları dikiyoruz. Bunları organik olarak yapıp satışa sunuyoruz. Burayı çok seviyorum. Gürültüden uzak, daha sakin oluyor. Hem de bir şeyler üretmeyi seviyorum. Şu an tam geliştiler. Ahududuları ekeli 3 yıl oldu. En verimli dönemlerindeler" diye konuştu.

"Baya bir talep var"

Marmelatların yoğun ilgi gördüğünü belirten Namdar, "Ahududu, kızılcık marmelatı, ahududu suyu yapıyoruz. Birçok marmelat yapıyoruz. Ayrıca ormanlardan ürünleri toplayan vatandaşların ürünlerini marmelata çeviriyoruz. Kozalak şurupları, kabak reçelleri gibi daha birçok şey yapacağız. Çok fazla talep var. Kargolarımızı vermeye başladık. İnşallah iyi olacak. Üretmek, yetiştirmek güzel. Artık her şey sıkıntılı. İnsanlar bence ekmeli, üretmeli. Artık her şey köy hayatına geri dönüyor" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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