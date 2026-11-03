Bolu\'da lösemiyle mücadele eden öğrenci, hastanede çizdiği resimleri sergiliyor.

Bolu'da yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Azrasu Soykan, lösemi tedavisi gördüğü dönemde hastane odasında çizdiği resimleri sergiye dönüştürdü. Lösemi Haftası kapsamında açılan sergide Azra'nın yaklaşık 2 yıl boyunca yaptığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Lise öğrencisi Azrasu Soykan, 13 yaşındayken lösemi hastası olduğunu öğrendi. Hastalığından önce yüzme, basketbol ve atletizmle ilgilenen Azrasu, tedavi sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunmaya devam etti. Hastane odasında geçirdiği zamanı değerlendirmek ve yaşadığı sıkıntılardan uzaklaşmak isteyen genç kız, resim yapmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıl boyunca hastane odasında karakalem başta olmak üzere farklı sanat dallarında eserler ortaya çıkaran Azrasu, hayalini kurduğu sergisini gerçekleştirdi. Lösemi Haftası kapsamında 2-8 Kasım tarihleri arasında Bolu Kent Meydanı'nda bulunan Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde açılan sergide, genç kızın tedavi sürecinde hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, Azrasu ile aynı hastanede tedavi gören arkadaşı Abdülkerim Cefakar, 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulundaki arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi katıldı.

"İlk zamanlar çok zorluk çektim, çok ağladım"

Hastalığını öğrendiği ilk günlerde büyük üzüntü yaşadığını anlatan Azrasu Soykan, "Ansızın bir akşam lösemi hastası olduğumu öğrendim. Ondan önce basketbola, yüzmeye ve atletizme gidiyordum. Ailemle vakit geçiriyordum. Hastaneye yattıktan sonra hepsi yasak oldu. Onkolojiye çıkardılar. Arkadaşlarımın saçları yoktu. Benim de saçlarımın öyle olacağı aklıma geldi. İlk zamanlar çok zorluk çektim, çok ağladım. Abim gelip gidiyordu, beni yalnız bırakmıyordu. Sonra yeğenim olacağını öğrendim. Ona tutundum biraz" dedi.

"Resim çizdikçe kendimi daha rahat hissettim"

Hastanede kaldığı dönemde resim yapmaya başladığını belirten Azrasu, "Hastane döneminde çok sıkılıyordum. Odaya öğretmen ilk önce ebru çalışmaları getirdi. Ebru ile başladım. Daha sonra 9C'ye yatırıldıktan sonra İzzet Hoca geldi. Tuval üzerine resim çizebileceğimi söyledi. Beni desteklediklerini belirtti. Böylece çizime başladım. Sonrasında merakım giderek arttı. Karakalem çalışmalarına başladım. Çizdikçe daha rahatladım. Karakalem, doku tabloları, boncuk tasarımı ve pul sanatı yaptım. Birçok sanat dalına merak sardım. Bunları yaparken biraz daha rahatlıyordum, yaşadıklarımı düşünmüyordum" diye konuştu.

"Ben pes etmedim, resim sergisi açtım"

Sergi açma fikrinin ağabeyiyle yaptığı konuşma sırasında ortaya çıktığını söyleyen Azrasu, "Abimle konuşurken resimlerimin olduğunu ve bunları bir yerde paylaşmak ya da göstermek istediğimi söyledim. Abim de 'Sergi açabiliriz kızım' dedi. Böyle başladı. Bunu duyduğumda çok mutlu olmuştum, hatta gece uyuyamadım. 2-8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası. Ben de buradan haftayı kutluyorum. Büyüyünce polis olmak istiyordum ama ameliyat geçirdim. Basketbolcu olmak da istiyordum, o hayalim de yarım kaldı. Ama ben pes etmedim, resim sergisi açtım ve kendimi buna odakladım. İnsanlar hiçbir zaman pes etmesin. 'Yapamıyorum' diye sadece ona takılı kalmasın, başka şeylere odaklansın" ifadelerini kullandı.

İlik nakli yapılan Azrasu Soykan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Genç kızın hastane odasında başladığı sanat yolculuğunun ürünü olan sergi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.