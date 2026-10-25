Bolu'da öğrenciler, tedavi gören çocuklara Şifa Oyuncakları Projesi'yle hediye verdi - Son Dakika
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Bolu'da öğrenciler, tedavi gören çocuklara Şifa Oyuncakları Projesi'yle hediye verdi

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Bolu\'da öğrenciler, tedavi gören çocuklara Şifa Oyuncakları Projesi\'yle hediye verdi
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Bolu Gölköy Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler ulaştırdı. Ziyaret, çocukların yüzünü güldürmek ve tedavilerine moral desteği vermek için düzenlendi.

Bolu'da Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında Gölköy Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bolu Gölköy Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, Şifa Oyuncakları Projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren öğrenciler, miniklerin yüzünü güldürmek ve tedavi süreçlerine moral desteği sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Çocuklarla yakından ilgilenen gönüllü öğrenciler, hediyeler aracılığıyla miniklerin mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: İHA
HediyeSağlıkYaşamYerelBoluSon Dakika

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