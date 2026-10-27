Bolu\'da polisler, 103. yıl dönümünde öğrencilerle 103 uçurtma uçurdu

Bolu'da polis ekipleri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte Türk bayrağı desenli 103 uçurtmayı gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte öğrenciler yarışmalarla da eğlenceli vakit geçirdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Gazi Paşa Ortaokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk bayrağı desenli 103 uçurtma öğrenciler ve polis ekipleri tarafından gökyüzüne uçuruldu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, polis ekipleriyle birlikte uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Şenlikte ayrıca halat çekme ve çuval yarışmaları düzenlendi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Programın sonunda öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi. Halat çekme ve çuval yarışlarına katılan çocuklardan 12 yaşındaki Angolalı ortaokul öğrencisi Luıza, "Arkadaşımla beraber denedik ve birlikte başarabildik. Yarışmalar ve etkinlik çok eğlenceli" dedi.