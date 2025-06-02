Bolu\'da Trafik Denetiminde Ceza Yağmuru

Kemer yok, muayene yok, sigorta yok... Bolu'da sürücülere ceza yağdı

BOLU - Bolu'da bir haftada 2 bin 773 araç ve sürücüye 8 milyon 196 bin 811 lira idari para cezası uygulandı, 188 araç trafikten men edildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 556 uygulama noktasında toplam 35 bin 188 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde hız ihlali yaptığı tespit edilen bin 348 araç ve sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 228 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 151 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 45 kişinin ise sürücü belgesi olmadan araç kullandığı belirlendi. Zorunlu mali sigortası bulunmayan 33 araç da trafikte tespit edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymayan 2 bin 773 araç ve sürücüye 8 milyon 196 bin 811 lira tutarında idari para cezası uygulandı. 188 araç ise trafikten men edildi.