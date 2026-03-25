Bolu\'dan 331 bin araç geçti

Ramazan Bayramı tatili süresince Bolu'dan 331 bin 321 araç geçiş yaptı.

Ramazan Bayramı'nda TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle trafik hareketliliği arttı. Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 19-22 Mart tarihleri arasında Bolu'dan toplam 331 bin 321 aracın geçiş yaptığı bildirildi. - BOLU