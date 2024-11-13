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Bolu Deprem Riski Artıyor

Bolu Deprem Riski Artıyor

Prof. Dr. Seyitoğlu, Bolu'nun fay hatları nedeniyle deprem riski altında olduğunu vurguladı.

13.11.2024 12:35
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Bolu'da düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, fayların büyük bölümünün kent merkezinden geçtiğini ifade ederek, "Marmara Denizi için ne kadar 'Eli kulağında' deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.

Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda, 12 Kasım 1999 depreminin 25. yıl dönümünde "Deprem ve Kent" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bolu'daki deprem riskine dikkat çekti.

"Gelecek depremde Bolu'da içinde olacak"

Panelde, kentin jeolojik konumuna değinen Seyitoğlu, Türkiye'nin en önemli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde bulunan Bolu'nun özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Katılımcılara harita üzerinden bilgiler veren Seyitoğlu, "Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, farklı kollara ayrılıyor. 1944 yüzey kırığını, 1957'de kırılan bölümü, 1967'de kırılan bölümü, 17 Ağustos depreminde kırılan bölümü ve son olarak 1999 Düzce Depremi'nde kırılan bölümü görüyoruz. Yapılan son çalışmalar, Bakacak ve Elmalık faylarının varlığını ortaya koyuyor. Almacık bloğunun etrafındaki kırılmanın tamamlanması gerekiyor ve bu durumda Bolu'nun içinden geçen bir alanda gelecekteki depremin merkezinin olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Fayların büyük bölümü Bolu kent merkezinden geçiyor"

Bolu'nun da risk altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Seyitoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Üzülerek söylüyorum ki, fayların büyük bölümü Bolu kent merkezinden geçiyor. Aykut Barka'nın 1999 Depremi'nden sonra kaleme aldığı ünlü makalesinde, yüzey kırığı oluştuğunda bunun iki ucunda gerilme biriktiği gösterilmişti. Herkes panik halinde muhtemel Marmara Depremi'ni konuşuyor. Bu sistemin doğusunda Bolu var. Dolayısıyla bu sistem burada kapanacak ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yeniden bağlanacak. Durum onu gösteriyor. Marmara Denizi için ne kadar 'Eli kulağında' deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor" - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Deprem Riski Artıyor - Son Dakika

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