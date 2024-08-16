Bolu'nun Göynük ilçesinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bolu'nun Göynük ilçesinde yangın çıktı

Geniş Video İzle

Bolu'nun Göynük ilçesinin Bekirfakılar köyü mevkiinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, ormanlık alana sıçradı ve geniş bir alana yayıldı. Mudurnu ve Göynük ilçelerinden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

16.08.2024 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HIZIR İLYAS YILDIRIM

(BOLU) - Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkiinde yangın meydana geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Göynük- Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Alanköy köyünde öğle saatlerinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen anız yangını, ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Mudurnu ve Göynük ilçelerinden giden çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu\'nun Göynük ilçesinde yangın çıktı
Kaynak: ANKA

İtfaiye, Mudurnu, Göynük, Bolu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'nun Göynük ilçesinde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 01:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'nun Göynük ilçesinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement