Bolu Şampiyon Hentbol Takımına Coşkulu Karşılama

- Şampiyon takıma coşkulu karşılama

BOLU - Sivas'ta düzenlenen Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Bolu Bağcılar Vakfı Hentbol Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu. Bolu temsilcisi, şehirde meşalelerle karşılandı.

7-12 Mayıs tarihleri arasında Sivas'ta gerçekleştirilen Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası, nefes kesen final mücadelesiyle sona erdi. Finalde karşı karşıya gelen Trabzon Spor Kulübü ve Bolu Bağcılar Vakfı Hentbol Spor Kulübü arasında oynanan mücadeleyi, Bolu temsilcisi 32-27'lik skorla kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Bolu'ya gece saatlerinde gelen şampiyon sporcular; aileler, vatandaşlar ve yetkililer tarafından meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı. Ayıca, sporculara Karaçayır Spor Kompleksi'nde şampiyonluk pastası kesilerek kutlama töreni yapıldı.