Bolu Yangını Sonrası Otel Seçimi Uyarısı

Yerel

Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından özellikle tatil bölgelerinde konaklama yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler tedirginlik yaşıyor. Otel seçerken 'yeterlilik belgesi'ne bakılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sinan Cansız, denetimlerde verilen raporların derecelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından konaklama yapılacak otel seçimi konusunun vatandaşlar açısından daha da önemli hale geldiğini belirten İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Cansız, 2015 sonrası yapılan otellerde yangın ve doğal afet önlemleri açısından herhangi bir eksikliğin beklenmediğini dile getirdi.

Doç. Dr. Sinan Cansız; "Bu hususta yeni bir otel açılması durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde otellerin yangın ve deprem açısından güvenlikleri mevcut yönetmeliklere göre kontrol edilmektedir. Ancak mevcut ruhsata sahip otellerin yeterlilikleri verilmiş hak kapsamında olup birçok durumdan muaf tutulabilmektedir. Bu hususta otelin açılış tarihi 2015 sonrası gibi tarihler olması durumunda herhangi bir eksikliğin bulunması beklenmemektedir. Bolu'daki yangın faciasında görüldüğü gibi eski ruhsata sahip olması sebebiyle yangın açısından herhangi bir zorlama olmadan yıllarca çalışmaya devam etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yıldız sayısına bakılmaksızın tüm otellerde gerekli önlemler alınmalıdır"

İşletmeler ve otellerin doğal afet ve yangın yönetmeliklerine göre gerekli önlemleri almak durumunda olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Sinan Cansız, vatandaşların ise konaklayacağı otellerden belge talep edebileceğini belirtti.

Cansız; "Otellerin sahip olduğu yıldız sayısı sahip olduğu imkanlara göre verilmektedir. Örneğin yıldız sayısı havuzun varlığı, doktor bulunma zorunluluğu gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Ancak yıldız sayısına bakılmaksızın tüm otel ve konaklama yerlerinde yangından korunmaya dair yeterlilik raporunun olması gerekmektedir. İşletmeler ve oteller bu hususta ilgili bakanlıkların deprem, yangın gibi yönetmeliklerde belirlediği şartları yerine getirmesi bu hususta yapılacak en önemli adımdır. Bu amaçla işletmeler belirli dönemlerde yangın ve deprem açısından işletmeye ait yapıların durumunu tahkik ettirmeli ve eksiklikler olması durumunda ivedilikle bunları çözmelidir. Vatandaşlarımız yangından korunmaya dair yeterlilik belgesine sahip olup olmadığını belge olarak talep edebilir. İlave olarak katlarda yağmurlama sisteminin mevcudiyeti, yangın butonlarının yeri ve yangın kaçış krokilerinin asılıp asılmadığına bakarak da durumu anlayabilirler" ifadelerine yer verdi.

"Bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yaptığı denetimlerin yeterlilikleri tartışılacaktır"

Açıklamasında bakanlık ve yerel yönetimler tarafından yapılan denetimlere de değinen Doç. Dr. Sinan Cansız Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından yapılan denetimlerin yeterliliklerinin tartışılacağını ve yetkililer tarafından verilen raporların derecelendirilmesinin alınacak tedbirlere katkı sağlayacağını ifade etti.

Cansız; "Kültür Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimler bu hususta belirli dönemlerde konaklama yerlerini denetlemektedir. Genellikle her yıl bu kontroller yapılmaktadır. İlave olarak şikayet vb. olması durumunda habersiz denetimler de gerçekleştirmektedir. Yemek ve içme hizmeti vermeleri sebebiyle ayrıca sağlık bakanlığı tarafından da denetimler yapılmaktadır. Bu yangın sonrası bu denetimlerin yeterlilikleri mutlaka tartışılacaktır. Konaklama işletmeleri işyeri açılış ruhsatını alırken yangın yeterlilik raporu almaktadır. Bu raporun derecelendirmesi olmamakla birlikte yetersiz olan bir yere verilmemektedir. Bu raporun alınmış olması tek başına yangına karşı yeterlidir denmez. Bunların derecelendirilmesi ve ona göre alınacak tedbirlerin arttırılması mutlaka katkı sağlar" dedi.

"Afetten korunma amacıyla yapılan sığınaklar sürekli hazır halde tutulmalı"

Cansız afetten korunma amacıyla yapılan sığınakların, işletmeler tarafından genellikle depo olarak kullanıldığına dikkat çekerek bu alanların her zaman hazır halde tutulması gerektiğini belirterek, "Afetten korunma amacıyla yapılan sığınaklar bu hususta önemlidir. Bu amaçla yapıların sığınakları sürekli hazır halde tutulabilir. İlave olarak depreme karşı belli dönemlerde periyodik denetimler olmalıdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL