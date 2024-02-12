Bornova Belediyesi, Kahramanmaraş depremi kurbanlarını anma etkinliği düzenledi

Bornova Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları, "Her Yönüyle Deprem Gerçeği" başlıklı farkındalık etkinliği ile andı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler, Bornova Belediyesi ve 6 Şubat Sosyal Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile düzenlenen panel ve konserle anıldı.
Bornova Belediyesi Altındağ Ataürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte D.E.Ü. Jeoloji Müh. Öğretim Üyesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Eğitimci Yazar Selman Büyükaşık konuşmacı oldu.
Sözbilir, katılımcılara 'Türkiye'de neden deprem oluyor?', 'Türkiye'nin deprem haritası ve fay hatları' gibi başlıklarda bilgi verirken, Büyükaşık ise deprem eğitimlerini anlattı. Panelin ardından depremlerde hayatını kaybedenler anısına İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun anma konseri yapıldı.
Depremlerin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki vatandaşlar için harekete geçtiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Felaketin üzerinden bir yıl geçti. Bu büyük acının bir daha yaşanmaması adına bizler üzerimize düşeni yapmalıyız. Düzenlediğimiz bu etkinlikle de hem orada hayatını kaybeden binlerce vatandaşımızı anmak hem de halkımızı deprem konusunda biliçlendirmek istedik" dedi.
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