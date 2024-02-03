Bornova Belediyesi, Bornovalı miniklere Karagöz ve Hacivat oyunuyla eğlenceli tatil imkanı sağladı

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Bornova Belediyesi'nin 5 farklı noktada düzenlediği etkinliklere katılan Bornovalı minikler, tatilin keyfini çıkardı. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli figürleri Karagöz ve Hacivat'ın başından geçen olayların anlatıldığı 'Karagöz Yazıcı' adlı oyun, hayali Deniz Özgökçe tarafından sergilendi.

Bornova Belediyesi yarıyıl tatiline giren öğrencileri Geleneksel Türk Tiyatrosu ile tanıştırdı. Türk kültürünün önemli bir parçası olan gölge oyunu ile tanışan öğrenciler eğlenceye doydu. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi,Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri, Naldöken ve Pınarbaşı Kültür Merkezleri ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen gösteriler, yoğun ilgi gördü.

Yıl boyunca düzenlenen kurs ve atölyelerle Bornovalı çocukların yanında olduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bornovalı çocuklarımızın eğitimlerine destek olurken, bilim ve sanat alanlarında hazırladığımız kurslarla da gelişimlerine katkı sunuyoruz. Tatil dönemlerinde onlar için düzenlediğimiz aktivitelerle de okul stresini eğlenerek atmalarına sağlıyoruz" dedi.