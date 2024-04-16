Bosna Hersekli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarına gönüllü olarak bakıyor - Son Dakika
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Bosna Hersekli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarına gönüllü olarak bakıyor

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Sinop'a gelen Bosna Hersekli veteriner Martina Pesa, gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakıyor. Pesa, burada bir senedir sayısız sokak hayvanının tedavilerini yapmış ve kısırlaştırma ameliyatlarına girmiştir.

16.04.2024 11:38  Güncelleme: 11:53
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MUSTAFA USTA

Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hayata geçirilen 'Gönüllü Hizmetli Projesi' kapsamında Sinop'a gelen Bosna Hersekli 29 yaşındaki veteriner Martina Pesa, gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakıyor. Pesa, "Bu zaten benim hayat amacım. Veteriner olduğum için gönüllü olarak buraya geldim. 2 ay daha burada olacağım. Yaklaşık bir senedir burada sayısız sokak hayvanının burada tedavilerini yaptık" dedi.

Sinop'a 10 ay önce gelen Martina Pesa, Sinop Belediyesi Tülay Sevgi Erşahin Can Dostları Bakımevi'nde gönüllü olarak sokak hayvanlarının ameliyatlarını ve bakımlarını yapıyor. Gönüllü veteriner Martina Pesa, Sinop'ta olmaktan mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu zaten benim hayat amacım. Veteriner olduğum için gönüllü olarak buraya geldim. 2 ay daha burada olacağım. Yaklaşık 1 senedir burada sayısız sokak hayvanının burada tedavilerini yaptık. Aynı zamanda kısırlaştırma ameliyatlarına girdim ve bir de sahiplendirme kampanyaları düzenledik. Lütfen satın almayın, sahiplenin istiyoruz. Benim sokak hayvanlarıyla çok yakın ilişkim var. Zaten memleketimde 6 tane evcil hayvanım var. Buradan da bir tane kedi sahiplendim. Hepsiyle yakından ilişkim var. Sinop'taki evimde 2 tane kedim var. Bir tanesini giderken evime getireceğim. Diğeri de başka biri tarafından sahiplendirildi. Lütfen hayvanları sahiplenin. Onun türüne cinsine bakmaksızın sahiplenebilirsiniz. Öyle hayvanlar var ki, insanlara çok yakın oluyorlar. Lütfen sahiplenin, satın almayın. Sinop'u çok sevdim, kesinlikle geri geleceğim."

Bosna Hersekli veteriner Sinop\'ta sokak hayvanlarına gönüllü olarak bakıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bosna Hersekli veteriner Sinop'ta sokak hayvanlarına gönüllü olarak bakıyor - Son Dakika

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