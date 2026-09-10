Boyabat'ta 30 kişilik AFAD gönüllü ekibi 3 günlük eğitimle göreve hazırlanıyor - Son Dakika
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Boyabat'ta 30 kişilik AFAD gönüllü ekibi 3 günlük eğitimle göreve hazırlanıyor

Boyabat\'ta 30 kişilik AFAD gönüllü ekibi 3 günlük eğitimle göreve hazırlanıyor
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Sinop'un Boyabat ilçesinde afet ve acil durumlara müdahale amacıyla oluşturulan 30 kişilik AFAD gönüllü ekibi, 14-15-16 Eylül'deki 3 günlük yoğunlaştırılmış nihai eğitim öncesinde bir araya geldi. Ekip, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sınavı başarıyla tamamlaması halinde resmi sertifikalarını alarak göreve hazır hale gelecek.

Sinop'un Boyabat ilçesinde afet ve acil durumlara müdahale amacıyla oluşturulan 30 kişilik AFAD gönüllü ekibi, göreve hazırlanıyor.

Arama-kurtarma, acil müdahale ve kriz yönetimi alanlarında eğitim alan ekip, 14-15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 3 günlük yoğunlaştırılmış nihai eğitim öncesinde bir araya geldi. Toplantıda, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekildi.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara da gönüllü ekiple bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kara, muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, ekibin göstereceği özverinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

30 kişilik ekip, üç gün sürecek teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sınav ve değerlendirmeleri başarıyla tamamlamaları halinde resmi sertifikalarını alarak göreve hazır hale gelecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Boyabat'ta 30 kişilik AFAD gönüllü ekibi 3 günlük eğitimle göreve hazırlanıyor - Son Dakika

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