Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü görüntülere yorum yağdı - Son Dakika
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Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü görüntülere yorum yağdı

11.10.2022 11:00

Eski motosiklet yarışçısı AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlunu motosiklete tek başına bindirip pistte gezmesine izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler olumlu ve olumsuz onlarca yorum alırken Kenan Sofuoğlu, "Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir" paylaşımı yaptı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu 560 cc'lik motosiklete bindirerek pistte tek başına dolaştığı anları kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerden sonra Sofuoğluna tepkiler çığ gibi büyüdü. Sofuoğlu gelen tepkilere cevap verdi.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu motosiklet sürdü! Sofuoğlu, o anları '560 cc sırada ne var?' notuyla paylaştı

"SPORCU NASIL YETİŞTİRİLİR? BİLMEYENLER BOŞ KONUŞMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran 3 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez kendisinden kat kat büyük motosikletle babasının pistinde dolaştı. O görüntüler, Zayn için açılan sosyal medya hesabında, "560 cc sırada ne var?" yazısıyla paylaşıldı. Uzun süredir kendi pistinde eğittiği Zayn'i ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen baba Kenan Sofuoğlu, yapılan paylaşımla olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı. Yorumlara tepkisiz kalmayan Sofuoğlu görüntüleri paylaşarak, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz. Motor nedir? Pist nasıl bir yerdir? Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah'tan" açıklamasında bulundu.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu motosiklet sürdü! Sofuoğlu, o anları '560 cc sırada ne var?' notuyla paylaştı
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Kaynak: İHA

Kenan Sofuoğlu, Milletvekili, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü görüntülere yorum yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü görüntülere yorum yağdı - Son Dakika
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