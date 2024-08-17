Bozbey: Bursa'nın büyük bir kısmı deprem riskine karşı savunmasız - Son Dakika
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Bozbey: Bursa'nın büyük bir kısmı deprem riskine karşı savunmasız

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın deprem riskine karşı savunmasız olduğunu belirterek Afet Yönetim Merkezi kurmayı planlıyor.

17.08.2024 17:33  Güncelleme: 17:56
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Bozbey: "Bursa'nın büyük bir kısmı deprem riskine karşı savunmasız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi büyük bir afette kullanılmak üzere Afet Yönetim Merkezi kurmayı planlıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde,şehrin deprem riskini konuştu. Bursa'daki muhtemel depreme karşı, binaların dirençli hale getirilmesi için yapılan projeleri anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın büyük bir kısmı deprem riskine karşı savunmasız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 25. Yıldönümünde, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Yakın bir tarihte beklenen muhtemel Marmara Depremine karşı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı ile ortak yürütülen projede yapılan bina hasar risk analizlerinde doğrultusunda Bursa'nın büyük bir kısmının deprem riskine karşı savunmasız olduğunu söyledi. Bozbey konuşmasının devamında, "Plansız yapıların en aza indirilmesi, kaçak yapıların önlenmesi, ulaşım ağları ve tahliye rotalarının belirlenmesi konuları üzerine arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor ve bizim önceliklerimiz arasında yakın zamandaki depreme hazırlık var" diye konuştu.

Riskli mahalleler taranıyor

Bursa'nın riskli mahallelerinde ev ev taranarak yüksek riskli yapıların tespit edilmeye çalıştığını ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa hepimizin bildiği gibi deprem açısından çok riskli bölgede yer alıyor. Bursa ve çevresinde deprem oluşturabilecek birçok aktif fayın olduğunu biliyoruz. En son daha önce Nilüfer'de başlattığımız fayların yer tespiti sonuçlarını, seçim öncesi ve sonrası paylaştık. Fay hattı stadyum ile hastanenin arasından geçiyor ve kentin içinden geçip Yenişehir'e kadar uzanıyor. 1855 depremini zaman zaman bize en büyük yıkıcı deprem diye anlatırlar. O zamanki nüfusun yüzde 5'ini kaybetmişiz. O depremin benzerinin bu günlerde olduğunu düşünün, felaketin boyutu inanılmaz olur. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bursa'yı depreme karşı daha dirençli hale getirmek için arkadaşlarımız yoğun bir şekilde stratejik hedefler ortaya koyuyorlar. Bunun yanında toplumun da bilgilendirilmesi son derece önemli. Tabi bu çalışmaların başında Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı ile ortaklaşa yürütülen bir proje var. Bu projeyle Bursa Büyükşehir Belediyesi risk azaltma ve önleme projesi yürütülüyor. Bu projeyle birlikte Bursa'da hasar riski yüksek yapı analiz ediliyor ve çözüm önerileriyle birlikte rapor hazırlanıyor. Bu raporlardaki çözüm önerileri doğrultusunda da ilgili dairelerimiz işlemlerini hemen başlatıyor. Bu çalışmayla birlikte muhtemel depremde kritik yol ağları da belirlenerek kentsel direnç planı da ortaya çıkıyor. Devam eden bu proje çerçevesinde Bursa'nın büyük bir kısmının deprem riskine karşı oldukça savunmasız olduğunu ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

"Afet Yönetim Merkezi çalışmalarımız da hızla devam ediyor"

Deprem öncesi hazırlıkların süratle devam ettiğini belirten Bozbey, "Plansız yapıların en aza indirgenmesi, kaçak yapıların önlenmesi, ulaşım ağları ve tahliye rotalarının belirlenmesi konuları üzerine arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor ve bizim önceliklerimiz arasındadır. Ayrıca analizler doğrultusunda gerekli görülen kamu binaları, altyapı ve kritik tesislere erken uyarı sisteminin kurulması üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Erken uyarı sistemiyle kritik tesisleri kontrollü kapama sistemleri devreye alınacak ve acil durumlarda zaman kazanılacaktır. Afet Yönetim Merkezi çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Büyükşehir belediyesi olmamıza rağmen, belediyemize ait afet yönetim merkezimiz yok. Afet ve acil durumlarda yapılacak müdahalelerin etkin ve kesintisiz olmasını sağlamalıyız. Sıvılaşma olan zeminlerde deprem katlanarak etkisini gösteriyor. Bursa'nın afete dirençli hale getirilmesi hepimizin sorumluluğundadır" dedi. Yapılan test çalışmalarının neticeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak. Çöküntü bölgelerinde kentsel dönüşüm planlamaları gündeme gelecek. Bu arada hükümet tarafından seçim öncesinde kamuoyuna İstanbul Kanunu olarak duyurulan ve Marmara Bölgesinde İstanbul çevresindeki büyükşehirleri de kapsayacak genel düzenlemenin de yapılması bekleniyor.

Bozbey: Bursa\'nın büyük bir kısmı deprem riskine karşı savunmasız
Kaynak: İHA

Çevre, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozbey: Bursa'nın büyük bir kısmı deprem riskine karşı savunmasız - Son Dakika

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