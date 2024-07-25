Bozbey makamını Mustafakemalpaşa'ya taşıdı - Son Dakika
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Yerel

Bozbey makamını Mustafakemalpaşa'ya taşıdı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla buluştu ve sorunlarını dinledi. Çiftçilerin sorunlarına da dikkat çeken Bozbey, çözüm önerilerini paylaştı.

25.07.2024 17:07  Güncelleme: 17:30
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Bozbey makamını Mustafakemalpaşa'ya taşıdı

Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşalıların ayağına geldi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Bursa'yı ortak akılla yönetmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesinin üçüncü durağı Mustafakemalpaşa oldu. Belediye personelleri ile birlikte ilçe sakinlerini dinleyen Başkan Bozbey, "Burada yapmış olduğumuz hizmetleri yerinde görme ve sürdürülebilir olmalarını takip etme anlamında önemli bir gün. Bu proje sürekli devam edecek, her 15 günde bir ilçelerimizde olacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi çerçevesinde 2 haftada bir kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinliyor. Proje çerçevesinde daha önce Büyükorhan ve Keles ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, bu kez Mustafakemalpaşa'da vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Bozbey, program çerçevesinde yaptığı açıklamada, "Bozbey Burada' projesi çerçevesinde Mustafakemalpaşa'dayız. Öncelikle belediye başkanımızı ziyaret ettik. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak işlerle ilgili görüşme yaptık. Milletvekilimiz, parti meclis üyemiz de aramızda. Akabinde kaymakamımızı da ziyaret ettik. Sonrasında ise iki muhtarlar derneklerimizi ziyaret ettik ve ardından ziraat odası başkanımızı ziyaret ederek meydana geldik. Şimdi de burada Mustafakemalpaşalılar ile birlikte onların sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğiz. Bu proje çerçevesinde akşama kadar vatandaşlarımızın sorunlarını üst yönetimimiz ve kadrolarımızla dinleyeceğiz. Burada yapmış olduğumuz hizmetleri yerinde görme ve sürdürülebilir olmalarını takip etme anlamında önemli bir gün. Bu proje sürekli devam edecek, her 15 günde bir ilçelerimizde olacağız. Aynı zamanda saat 18.30 itibariyle genel başkanımızı karşılayacağız. Bu meydanda genel başkanımız, belediye başkanımızı ziyaret edecek, sonrasında da Bursa'ya doğru yola çıkılacak" ifadelerini kullandı.

"Mustafakemalpaşalı çiftçilerimize sahip çıkıyoruz"

Mustafakemalpaşa ziyaretinde çiftçilerin sorunlarına dikkat çeken Bozbey, "Özellikle şunu gördük ki çiftçimiz son derece mağdur. Hem fiyatlardan hem de üretim rekoltesinden sıkıntı yaşıyor. Bu konuda hemen arkadaşlarımız ile istişare ettik. Birlikte oluşturduğumuz kararla çiftçimizin var olan özellikle kavun, karpuz satan ya da üretimi yapan, tarlada kaldığını söyleyen çiftçimizin yanında arkadaşlarımıza derhal bu sorunun giderilmesi, çiftçimizin mağdur olmaması konusunda taleplerimizi ilettik. Arkadaşlarımız hemen hazırlıklarına başladılar. Çiftçimizin ürünlerini sokağa ya da çöpe atılmasını ortadan kaldırarak onları satın alacağız. Çiftçimize desek olma anlamında yanlarında olduğumuzu da sürekli ifade etmiştik. Bundan sonra da yanlarında olduğumuzu da çok net biçimde bu hareketi yaptık. Satın alınan kavun ve karpuzları da arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Çiftçimizin malı tarlada kalmayacak, çöpe gitmeyecek. Çiftçilerimizin önümüzdeki sene de üretim yapmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun yanında bu bölgede çiftçimize yönelik hazırladığımız projelerimiz var. Çok yakın bir süre içerisinde onları da faaliyete geçireceğiz. Projelerimizi çiftçilerimizle ve ziraat odamızla paylaştık. Yassı ve yuvarlak hortumları üreterek onlara ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Aynı zamanda sıvı gübre ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zaman içerisinde bunların da dağıtımını sağlayacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yanında, destekliyor ve sahip çıkan bir anlayışı ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozbey makamını Mustafakemalpaşa'ya taşıdı - Son Dakika

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