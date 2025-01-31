Bozcaada'da 36 Konaklama Yeri Mühürlendi - Son Dakika
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Bozcaada'da 36 Konaklama Yeri Mühürlendi

Bozcaada\'da 36 Konaklama Yeri Mühürlendi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bozcaada Belediyesi'nin denetimleri sonucu evrak eksiklikleri bulunan 36 konaklama yeri mühürlendi. İnceleme yapılarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere süre tanındı.

31.01.2025 19:46  Güncelleme: 20:13
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde çeşitli eksikliklerin bulunduğu tespit edilen 36 konaklama yeri mühürlendi.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bozcaada Belediyesi'nin yaptığı denetimler sonucu evraklarındaki eksiklik sebebiyle faaliyet yapması mümkün olmayan, ada merkezi ve dışında bulunan 36 konaklama yerinin faaliyetleri durduruldu. Çanakkale Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Durmuş ve kurum yetkilileri mühürlenen yerleri kontrol etti. Mühürlenen tesisler arasında ada ölçeğinde oldukça büyük olan 30 ila 40 odalı büyük işletmeler de bulunuyor.

Konuya ilişkin Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Belediyemizin yaptığı denetimler sonucu evraklarındaki eksiklik sebebiyle faaliyet yapması mümkün olmayan, ada merkezi ve ada dışı dahil olmak üzere 36 işletme, 31 Ocak 2025 tarihinde mühürlendi. Çanakkale Vali Yardımcımız Abdülkadir Duran, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Çağman Esirgemez, Bozcaada Kaymakamımız Mehmet Halit Haydaroğlu, Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin Durmuş ve kurum yetkilileri mühürlenen yerleri tek tek kontrol etti. Ayrıca yetkili birimlerimiz mühürleme işlemlerini yaparken kendilerine eşlik ettiler. Bakanlığımız ve belediyemizin denetimleri sürmektedir. Eksikleri bulunan işletmelerin tespit edilmesi durumunda işletmelerin faaliyetleri durdurulacak ve kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Faaliyeti durdurulan yerler, eksiklerini giderdiği takdirde mührün kaldırılması için Belediyemize yazılı müracaat edebilirler. Bunun için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır. Fakat mührün izinsiz kaldırılması veya mühür varken faaliyete devam edilmesi suçtur. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda belediye, bakanlık, jandarma ve emniyet ayrı ayrı ceza kesmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için işletmelerimizin eksik evraklarını tamamlamaları ve ilgili prosedürleri yerine getirmeleri önem arz etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozcaada'da 36 Konaklama Yeri Mühürlendi - Son Dakika

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