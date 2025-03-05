Bozdoğan Belediyesi Fırınları Denetledi - Son Dakika
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Bozdoğan Belediyesi Fırınları Denetledi

Bozdoğan Belediyesi Fırınları Denetledi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bozdoğan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat tarifelerini kontrol etti. İşletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

05.03.2025 14:51  Güncelleme: 14:53
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki fırınlar Bozdoğan Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi.

Bozdoğan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Özellikle Ramazan pidesinin gramajı, hijyen şartları ve fiyat tarifeleri titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde, işletmelerin sağlık ve hijyen kurallarına uyup uymadığı incelenirken, eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, Ramazan ayında halkın kaliteli ve standartlara uygun gıda tüketimini sağlamak adına denetimlerin önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Ekiplerimiz düzenli olarak sahada olacak ve gerekli kontrolleri yapacaktır" dedi.

Bozdoğan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediyesi Fırınları Denetledi - Son Dakika

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