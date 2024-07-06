Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Selden Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Selden Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalarını Sürdürüyor

Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Selden Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalarını Sürdürüyor

Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketi sonucu zarar gören bölgelerde yol açma, temizleme ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, afet bölgelerinde hayatın normale dönmesi için tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını belirtti.

06.07.2024 16:40  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bozdoğa'da yaşanan sel felaketi ile birlikte ekiplerini seferber eden Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, selden zarar gören mahallelerde bozulan yollarla birlikte çamur kaplayan noktaları temizlemeye devam ediyor. Yoğun tempo ile koordineli bir şekilde çalışmaya yapan ekipler Yazıkent, Kılavuzlar, Pınarlı ve Kavaklı mahallelerinde yol açma, temizleme ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Yağışın başladığı andan itibaren ekipleri seferber ettiklerini belirten Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Böylesi kısa zamanda ve ani bastıran yağış karşısında acil durum planına geçtik ve tüm ekiplerimizi koordineli bir şekilde afet yaşanan noktalara sevk ettik. İlçemiz genelinde yaşanan afetten 4 mahallemiz büyük zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve Belediye ekiplerimiz dün geceden beri sahada temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızla afet bölgelerinde, hayatı en kısa sürede normal akışına çevirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bozdoğan'da yaşanan sel felaketinde destek olan yetkililere teşekkür eden Belediye Başkanı M. Galip Özel, "İçemizde yaşanan sel afetinden dolayı Devletimizin tüm imkanlarını seferber eden Aydın Valimiz Yakup Canpolat'a, her zaman bizlere destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, İlçe Kaymakamımız İbrahim Gökçe'ye, Nazilli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik'e, Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine, DSİ, Karayolları, UMKE, AFAD ekiplerine, belediye personelime ve vatandaşlara gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bugün tekrar afet bölgesine giderek gerekli inceleme ve tespitlerde bulunan Belediye Başkanı M. Galip Özel, "Hep birlikte el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inancım tam. Birlikte daha güçlü ve dayanıklı olacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Galip Özel, Bozdoğan, Aydın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Selden Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:40:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Selden Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement