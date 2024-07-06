Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Selden Zarar Gören Bölgelerde Çalışmalarını Sürdürüyor

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Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri selden zarar gören bölgelerde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bozdoğa'da yaşanan sel felaketi ile birlikte ekiplerini seferber eden Bozdoğan Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, selden zarar gören mahallelerde bozulan yollarla birlikte çamur kaplayan noktaları temizlemeye devam ediyor. Yoğun tempo ile koordineli bir şekilde çalışmaya yapan ekipler Yazıkent, Kılavuzlar, Pınarlı ve Kavaklı mahallelerinde yol açma, temizleme ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Yağışın başladığı andan itibaren ekipleri seferber ettiklerini belirten Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Böylesi kısa zamanda ve ani bastıran yağış karşısında acil durum planına geçtik ve tüm ekiplerimizi koordineli bir şekilde afet yaşanan noktalara sevk ettik. İlçemiz genelinde yaşanan afetten 4 mahallemiz büyük zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve Belediye ekiplerimiz dün geceden beri sahada temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızla afet bölgelerinde, hayatı en kısa sürede normal akışına çevirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bozdoğan'da yaşanan sel felaketinde destek olan yetkililere teşekkür eden Belediye Başkanı M. Galip Özel, "İçemizde yaşanan sel afetinden dolayı Devletimizin tüm imkanlarını seferber eden Aydın Valimiz Yakup Canpolat'a, her zaman bizlere destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, İlçe Kaymakamımız İbrahim Gökçe'ye, Nazilli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik'e, Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine, DSİ, Karayolları, UMKE, AFAD ekiplerine, belediye personelime ve vatandaşlara gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bugün tekrar afet bölgesine giderek gerekli inceleme ve tespitlerde bulunan Belediye Başkanı M. Galip Özel, "Hep birlikte el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inancım tam. Birlikte daha güçlü ve dayanıklı olacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN