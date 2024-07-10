Bozdoğan'da Hacılar Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Bozdoğan'da Hacılar Ziyaret Edildi

Bozdoğan\'da Hacılar Ziyaret Edildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hac vazifelerini yerine getirerek dönen hacılar, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım ve beraberindeki personel tarafından ziyaret edildi. Müftü Yıldırım, hacıları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Rabbim ibadet ve dualarınızı kabul eylesin dileğinde bulundu. Hacılar da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, zemzem suyu ve hurma ikramında bulundu. Bozdoğan İlçe Müftülüğü ise hac farizasını yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul edilmesi temennisinde bulunarak, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini açıkladı.

10.07.2024 13:08
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hac vazifelerini yerine getirerek kutsal topraklardan yurda dönen hacılar, İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım ve beraberindeki personel tarafından ziyaret edildi.

Hacıları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım, "Rabbim ibadet ve dualarınızı kabul eylesin. Gitmeyi arzulayan bütün kardeşlerimize Rabbim gitmeyi nasip eylesin" dedi. Kutsal beldeden dönen hacılar da, ziyaretlerinden dolayı İlçe Müftüsü Dr. Hamza Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür ederek, zemzem suyu ve hurma ikramında bulundu.

Bozdoğan İlçe Müftülüğü hac farizasını yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul edilmesi temennisinde bulunarak, ilçede bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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