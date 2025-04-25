Bozdoğan\'da Yeni Cami İbadete Açıldı

Bozdoğan'ın Başalan Mahallesi'nde hayırsever vatandaşların destekleriyle yapımı tamamlanan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa yoğun katılım olurken, program keşkek hayrı ile taçlandırıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Açılış konuşmasını yapan Başalan Mahalle Muhtarı Hüseyin Ökmen, caminin yapımında emeği geçen tüm hayırseverlere, iş insanlarına ve kurumlara teşekkür ederek, bu dayanışma ruhunun mahalle adına büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat da yaptığı konuşmada, caminin yapımına katkı sunan tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tür eserler toplumun manevi hayatına olduğu kadar, birlik ve beraberliğine de katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın böylesi güzel işlerde bir araya gelmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

Açılış törenine Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Aydın İl Müftüsü, Bozdoğan İlçe Müftüsü, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, kurum amirleri, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN