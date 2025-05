Bozgeyik\'ten 1 Mayıs Kutlaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, emek ve alın teriyle Türkiye için üreten çalışanların ülke kalkınmasındaki rolüne dikkat çekti.

Milletvekili Bozgeyik, geçmişte sürekli şiddet ve kavga görüntüleri ile anılan 1 Mayıs'ın, 2008 yılında AK Parti hükümeti tarafından Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edildiğini, 2009 yılından itibaren de resmi tatil günü olarak kutlandığını hatırlattı. Bozgeyik, "Emeğiyle çalışarak ve alın teri dökerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. 1 Mayıs şiddet ve kavga ile anılacak bir gün değildir. 1 Mayıs emeğin, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, mücadelenin ve demokrasinin günü olmalıdır" dedi.

"İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz" diyen bir inancın mensupları olduklarına dikkat çeken Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirilen ve insanı merkeze alan politikaların Türkiye'nin her anlamda daha da güçlenmesine ivme kattığını belirtti. Milletvekili Bozgeyik, mesajının devamında, "İşçilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi her zaman AK Parti hükümetlerinin ortak hedefi olmuştur. Devletimizin bu yönde attığı adımlar, işçiye ve emeğe verilen değeri göstermektedir. Çalışan haklarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi bir taraftan işyerlerinde verimliliği artırırken diğer taraftan da ülkemiz demokrasisinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bizler alın teri ile helal rızık kazanan işçilerimizin her zaman yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçilerimizin İşçi Bayramı olarak da nitelendirilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, emek ve alın terleri ile ülke kalkınmasına yaptıkları katkılar için de teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP