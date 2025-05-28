Bozgeyik\'ten GOSB\'ya Ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Cengiz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Organize Sanayi Bölgesinin mevcut durumu, yürütülen projeler ve geleceğe yönelik hedefler detaylı şekilde ele alındı. Milletvekili Bozgeyik, OSB'de standartların yükselmesini sağlayacak olan mega projelere tam puan verdi.

Sanayinin gelişimi, üretim kapasitesinin artırılması ve istihdam şartlarının genişletilmesi konularında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Bozgeyik, Gaziantep'in sanayi alanında attığı kararlı adımları takdir ettiğini belirtti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bozgeyik, "Organize Sanayi Bölgemizde dev projeler hayata geçiriliyor. Fırat'ın suyu yakında OSB'ye akacak. Ulaşım, çevre ve sağlık konusunda çok mega projelerle Organize Sanayimizin standartları yükselecek. Mega projelerle sanayicimizin rekabet gücünü arttıran OSB yönetimine, yerel yönetimlerimize, Bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için Cengiz Şimşek Başkan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek de ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'e, tamamlanan ve devam eden projelerin hayatı geçirilmesinde verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP