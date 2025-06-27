Bozkır\'da Uyuşturucuya Karşı Bisiklet Turu

Konya'nın Bozkır ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Bisiklet turu, Bozkır Gençlik Merkezi önünden başlayarak çevre yoluna kadar devam etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde aynı güzergahtan geri dönülen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer ve gençler katıldı.

Bozkır Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz yaptığı açıklamada, "Bozkır Gençlik Merkezi olarak gençlerimiz ve çocuklarla birlikte kaymakamlığımızın öncülüğünde bisiklet turu düzenledik. Bu etkinlik, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğümüz bir projeydi. Aynı zamanda çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirmesi için gerçekleştirdiğimiz bir çalışma oldu" dedi.

Etkinliğe katılan Gökçe Ilgın ise, yaz tatilinde bu tarz etkinliklerin yapılmasını sevdiğini, gençler için hem eğlenceli hem de faydalı olduğunu söyledi. - KONYA