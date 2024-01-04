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Boztepe Tüneli'ne Üst Geçit Hizmete Girdi - Son Dakika
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Boztepe Tüneli'ne Üst Geçit Hizmete Girdi

Kanuni Bulvarı Yolu'nun Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolunda yapılan üst geçit, yayalar için tehlike oluşturan noktaya tamamlanarak hizmete girdi. Yenicuma, Esentepe, Boztepe ve Çukurçayır mahallelerini birleştiren tünelin açılmasının ardından vatandaşlar, hızlı seyreden araçlara rağmen üst geçidin olmaması nedeniyle tehlike yaşıyordu. Üst geçidin yapılmasıyla bölge sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi.

Boztepe Tüneli\'ne Üst Geçit Hizmete Girdi
04.01.2024 - 10:30,
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Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu'nun Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolu araç trafiğine geçtiğimiz günlerde trafiğe açılırken, yayalar için tehlike oluşturan tünel çıkışındaki noktaya yapılan üst geçit tamamlanarak hizmete girdi.

Yenicuma, Esentepe, Boztepe ve Çukurçayır mahallelerini birleştiren Çukurçayır 1 Tüneli geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı. Tünelin araç trafiğine açılmasının ardından Çukurçayır mahallesinde vatandaşlar yolun karşısına geçişlerde hızlı seyreden araçlara rağmen üst geçidin olmaması nedeniyle tehlike yaşarken, yayalar için tehlike oluşturan noktaya geçen hafta yapımına başlanan üst geçit hizmete girdi. Özellikle Boztepe Tüneli giriş-çıkış yolunda bulunan 1001 Evleri sakinleri yolun tehlike saçtığını belirtirken, üst geçidin yapılmasıyla memnuniyetlerini dile getirdiler. - TRABZON

Kaynak: İHA
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