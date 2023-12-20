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Bozüyük Belediye Başkanı, Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İle Görüştü - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı, Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İle Görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı İsmail Düşünen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, sendika yetkililerini tebrik ederek nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Bozüyük Belediye Başkanı, Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İle Görüştü
20.12.2023 - 17:41,
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı İsmail Düşünen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kasım ayında yapılan olağan genel kurulda göreve gelen Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı İsmail Düşünen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri makamında ziyaret ettikleri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Şube Başkanı Düşünen, Başkan Bakkalcıoğlu'na Birleşik Emekliler Sendikası'nın emeklilerin yaşam kalitelerini yüksek noktalara çıkartmak, milli gelirden aldıkları payı yükseltmek amacıyla kurulduğunu belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, Şube Başkanı İsmail Düşünen ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek nazik ziyaretleri dolayısıyla ile teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: ANKA
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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı, Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İle Görüştü - Son Dakika
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