Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı

29.06.2022 10:41
Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ilke imza atılarak, çocuk korosu kuruldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ilke imza atılarak, çocuk korosu kuruldu.

Bozüyük Belediye tarafından kurulan çocuk korusu TSM Koro Şefi Murat Küçük öncülüğünde çalışmalarına başladı. Çocuk korosunda yer alan minik öğrenciler, müziğin sonsuz deryasına dalmanın mutluluğunu yaşarken, koro şefi Murat Küçük, çocukların kendi müziğimiz ile büyümelerinin önemine değindi. Küçük son olarak, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na koronun kurulmasına öncü olduğu ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

YORUMLAR
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Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak Çerkeşli Gölet'ine su sporları tesisi yapılacak Saha çalışmaları değerlendirildi Saha çalışmaları değerlendirildi
Kaynak: İHA

Murat Küçük, Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi bir ilke daha imza attı - Son Dakika
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