Bozüyük Belediyesi Spor Okulları'nda Satranç Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük Belediyesi Spor Okulları'nda Satranç Kursu Tamamlandı

Bozüyük Belediyesi Spor Okulları kapsamında düzenlenen Satranç Kursu tamamlandı ve katılımcılara sertifikaları verildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde öğrenciler, eğitim sertifikalarını Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun elinden aldılar.

20.06.2024 10:24
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Bozüyük Belediyesi Spor Okulları kapsamında düzenlenen Satranç Kursu tamamlanırken, tüm katılımcılara sertifikaları verildi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde bulunan Belediye Satranç Eğitim Merkezi'nde verilen satranç eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Bozüyük Belediyesi Spor Okulları kapsamında Temel ve Orta Seviye Satranç eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler eğitim sertifikalarını Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun elinden aldılar. Törende eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu öğrencilere ve satranç Antrenörü Cenk Akçay'a başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Spor Okulları'nda Satranç Kursu Tamamlandı - Son Dakika

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