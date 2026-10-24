Bozüyük'te 130 öğrenci ve 20 öğretmen COP31 kapsamında jandarma eşliğinde yürüdü - Son Dakika
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Bozüyük'te 130 öğrenci ve 20 öğretmen COP31 kapsamında jandarma eşliğinde yürüdü

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Bozüyük\'te 130 öğrenci ve 20 öğretmen COP31 kapsamında jandarma eşliğinde yürüdü
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Bilecik Bozüyük'te Erikli Köyü'nden Atatürk Köşkü'ne yapılan COP31 doğa yürüyüşüne 130 öğrenci ve 20 öğretmen katıldı. İklim değişikliği ve tasarruf konularına dikkat çekilen yürüyüş, jandarmanın 3 asayiş ve 1 trafik timinin tedbirleriyle olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 130 öğrenci ve 20 öğretmen doğa yürüyüşünde buluştu.

Dodurga Beldesi Erikli Köyü'nden Atatürk Köşkü'ne COP31 kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Düzenlenen doğa yürüyüşüne 130 öğrenci ve 20 öğretmen katıldı. Yürüyüşte, doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinlikte iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji ve su tasarrufu ile atık yönetimi konularına dikkat çekildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürüyüşün güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için çalışma yapıldı. Faaliyet kapsamında 3 Jandarma Asayiş Timi ve 1 Jandarma Trafik Timi görevlendirildi.

Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik ve trafik tedbirleri sayesinde doğa yürüyüşü herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bozüyük'te 130 öğrenci ve 20 öğretmen COP31 kapsamında jandarma eşliğinde yürüdü - Son Dakika
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