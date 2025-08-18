Bozüyük\'te AK Parti Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Bozüyük İlçe Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. Toplantıda ilçe ve bölge genelinde yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alınırken, önümüzdeki döneme dair yeni projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Bozüyük'te partimizin haftalık olağan ilçe yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. İlçenin kalkınması, vatandaşların taleplerine hızlı çözümler üretilmesi ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması adına atılacak adımlar masaya yatırıldı. İlçemiz ve bölgemiz için yapılan çalışmaları değerlendirdik, yeni projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte, daha güçlü bir Bozüyük için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti heyeti, Bozüyük'ün gelişimi adına ortak bir vizyonla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. - BİLECİK