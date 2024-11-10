Bozüyük'te Atatürk Anma Töreni

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Bozüyük'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni düzenlendi

BİLECİK - Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıldönümü münasebetiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinde anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet meydanında gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Daha sonra ilçe protokolü, Metristepe Kültür Merkezine geçerek Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programına katıldılar. Törene katılan Kıbrıs Gazisi 70 yaşında Ertuğrul Özdemir; "Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıldönümünü saygıyla ve özlemle anıyorum. Hep onun izindeyiz" dedi.