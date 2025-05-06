BŞEÜ 3. Bilim ve Kültür Şenliği Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

BŞEÜ 3. Bilim ve Kültür Şenliği Başlıyor

BŞEÜ 3. Bilim ve Kültür Şenliği Başlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 7-8 Mayıs'ta Bilim ve Kültür Şenliği düzenleyecek.

06.05.2025 13:33
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), tarafından düzenlenen 3. Bilim ve Kültür Şenliği, 7-8 Mayıs tarihlerinde üniversite kampüsünde gerçekleştirilecek.

Şenlik öncesinde toplanan Düzenleme Kurulu, etkinlik hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla Rektörlük Senato Salonu'nda son toplantısını yaptı. Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Mehmet Kurban, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve düzenleme kurulu üyeleri katılım sağladı.

Şenliğin akademik ve kültürel çeşitliliği öne çıkaran içeriği kapsamında akademik sunumlar, öğrenci projeleri, sergiler, atölyeler, konserler ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Bilecik'e ait yerel ürünler ziyaretçilere sunulacak.

Kurul toplantısında, etkinlik süresince gerekli kontrol ve koordinasyon süreçlerinin tamamlanarak organizasyonun coşku ve güven içinde gerçekleşmesi için detaylı planlamaların yapıldığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ 3. Bilim ve Kültür Şenliği Başlıyor - Son Dakika

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