BŞEÜ'de 627 Öğrenci İŞKUR'dan Çalışma Hakkı Kazandı - Son Dakika
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BŞEÜ'de 627 Öğrenci İŞKUR'dan Çalışma Hakkı Kazandı

BŞEÜ\'de 627 Öğrenci İŞKUR\'dan Çalışma Hakkı Kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 627 öğrenci hak kazandı.

28.02.2025 12:36
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Bilecik Şeyh Edebali'nde (BŞEÜ), İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yapılan kur'a çekiminde 627 öğrenci çalışma hakkı kazandı.

Noter huzurundaki çekilişte, üniversitenin 627 öğrencisi hak kazanırken, kazanan adaylar üniversite tarafından SMS ile bilgilendirildi. Konu hakkında bir açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, programın uzun vadede öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını belirterek "Öğrencilerimizin hem yeteneklerini sergileyebilecekleri hem de iş dünyasında deneyim kazanabilecekleri bu uygulama, onların kariyer yolculuğunda önemli bir adım olacaktır. İŞKUR Gençlik Programının ilk etabına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan Gençlik Programı kapsamında öğrenciler bireysel danışmanlık hizmetleri, iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitim alacak. Ayrıca, sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, akademik ve idari çalışmalar, laboratuvar ve araştırma süreçleri, toplumsal hizmet projeleri, kariyer gelişimi ve girişimcilik ekosistemi gibi birçok alanda destek sağlanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ'de 627 Öğrenci İŞKUR'dan Çalışma Hakkı Kazandı - Son Dakika

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