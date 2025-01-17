BŞEÜ\'den Sanayi İş Birliği Adımı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, özel bir seramik firması yönetim kurulu başkanı Mehmet Oğuzman ile bir araya gelerek üniversite, sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge projeleri gibi konular üzerinde görüşüldü.

Ziyaret kapsamında, özel seramik firma yönetim kurulu başkanı Mehmet Oğuzman ile gerçekleştirilen toplantıda Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, BŞEÜ ile özel Seramik firma arasında eğitim, araştırma ve uygulamalı proje konularında ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, ziyaret sonunda firma yetkililerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK