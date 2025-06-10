BŞEÜ Öğrencileri Yarışmalarda Başarı Elde Etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), Pazaryeri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

Türkiye Münazara Yarışmaları 'Üniversite Kategorisi'nde Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri Türkan Dikderi ve Esra Eryılmaz, il birinciliğini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı yarışmada Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencisi Rumeysa Kaya il dördüncüsü olurken, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri Seçil Uzun ve Bekir Adalıoğlu ise il beşincisi oldu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir diğer organizasyon olan YURTLİG Bilek Güreşi Yarışmasında ise Web Tasarım ve Kodlama Programı öğrencileri Döne Apaydın, sol kolda Türkiye üçüncüsü olma başarısı göstererek Üniversiteyi gururlandırdı.

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Behlül Ersoy, öğrencileri gösterdikleri üstün başarılarından dolayı tebrik ederek teşekkür belgelerini takdim etti ve başarılarının artarak devam etmesini diledi. - BİLECİK