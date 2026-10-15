BTSO başkanlığına seçilen Özer Matlı mazbatasını aldı, Elif Özhan ilk kadın üye oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı, mazbatasını aldı. BTSO'nun tüm üyelerin ortak çatısı olduğunu vurgulayan Matlı, "BTSO hepimizin Odası. 60 bin üyemizin her birinin kendini bu çatının bir parçası hissettiği, sorunlarını dile getirebildiği ve çözüm süreçlerinde yer alabildiği bir anlayışla çalışacağız." dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'da Özer Matlı dönemi resmen başladı. BTSO'da 2026-2030 dönemini şekillendiren seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Özer Matlı, Bursa Adliyesi'nde düzenlenen törende Nilüfer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Dr. Alaattin Karakaya'dan mazbatasını teslim aldı.

"Hep birlikte Bursa için çalışma zamanı"

Bursa'nın ortak payda olduğunu belirten Özer Matlı, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini dile getirdi. Matlı, "Bir Bursa'mız var ve hepimiz bu topraklardan besleniyoruz. Farklı düşüncelerimiz, farklı beklentilerimiz olabilir ancak hepimizin ortak noktası Bursa'ya ve bu şehrin insanlarına karşı duyduğumuz sorumluluktur. Yeni dönemde temel görevimiz, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak şehrimizin geleceği için birlikte hareket etmek." ifadelerini kullandı.

BTSO'nun en büyük gücünün üyeleri olduğunu kaydeden Matlı, yeni dönemde katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi. Matlı, "Üretimi, ticareti ve ihracatı büyütmek, Bursa'mızın gücünü daha ileriye taşımak için hep birlikte gayret göstereceğiz. Başta finansmana erişim olmak üzere iş dünyamızın öncelikli meselelerinin çözümü için çalışacağız." dedi.

Bursa iş dünyasına destekleri için teşekkür eden Matlı, "Bursa'mıza hizmet etme sorumluluğunu bizlere emanet eden, bu şehrin büyüme yolculuğunda bizlere güvenen tüm iş dünyamıza bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a ziyaret

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Erol Dağlıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, mazbata töreninin ardından ilk resmi ziyaretlerini Bursa Valiliği'ne gerçekleştirdi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile bir araya gelen Başkan Matlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni döneme ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Vali Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aygün'ü de ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı tamamlandı

Seçimlerin ardından toplanan BTSO Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını tamamladı. Osman Güler ve Sinan Topuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına seçilirken, Safa Yaşar Çelik Yönetim Kurulu Sayman Üyesi oldu. Yeni Yönetim Kurulu'nda yer alan Elif Özhan ise BTSO'nun 137 yıllık tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ilk kadın olarak tarihe geçti.

BTSO Disiplin Kurulu Başkanı Ömer Kumova seçildi

BTSO Disiplin Kurulu da ilk toplantısını Başkan Özer Matlı'nın katılımıyla gerçekleştirdi. Ömer Kumova, Ali Erge, Ergin Kaplanbaşoğlu, Selçuk Yedikardeş, Halim Dayı ve Necati Şahin asil üye; Ömer Pirge, Uluç Cihan, Suat Çetin, Durmuş Kumru, Murat Beyazıtlı ve Koray Kozoğlu'nun ise yedek üye olarak görev yaptığı Disiplin Kurulu'nda başkanlığa oy birliğiyle Ömer Kumova seçildi.

BTSO Yönetim Kurulu üyeleri özgeçmişleri

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler: 1962 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde doğan Osman Güler, Sofya Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Yatak üretim makineleri alanında dünyanın önde gelen firmaları arasında yer alan Elektroteks'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Güler, Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) ile Bulgaristan Kökenli Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürütmektedir. Güler'in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri bulunmaktadır.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Topuk: İşletme eğitiminin ardından Tokgözler A.Ş.'nin farklı departmanlarında görev alan Sinan Topuk, 2007-2013 yılları arasında şirketin Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. 2013 yılından bu yana Tokgözler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2013 yılında Bolt Bağlantı Elemanları A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine başlayan Topuk, 2025 yılı itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir. TÜGİAD Bursa ve RUMELİSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Topuk, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Bursaspor 2. Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir. Topuk, 2023 yılından bu yana Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

BTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Safa Yaşar Çelik: 1996 yılında Bursa'da doğan Safa Yaşar Çelik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun olmuştur. İngiltere'de Queen Mary University of London'da yatırım bankacılığı alanında tezli yüksek lisans yapan Çelik, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans eğitimi almıştır. Plastik ambalaj sektöründe faaliyet gösteren SFA Grup'un Yönetim Kurulu Başkanıdır.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen: 1967 yılında babası Abidin Özen tarafından temelleri atılan Abidin Usta Osmanlı Sofrası'nın ikinci kuşak temsilcisi Abidin Şakir Özen, gıda ve endüstriyel yemek sektöründe faaliyet göstermektedir. Abidin Usta Osmanlı Sofrası ve Örnek Yemek Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı olan Özen, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarında önemli görevler üstlenmiştir. RUMELİSİAD'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özen, BTSO Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi Başkanlığı, iki dönem Meclis Üyeliği ve bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Özen, 2025 yılından bu yana Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağlar: 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Murat Çağlar, 1997 yılında ABD'de Old Dominion Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği, 1998 yılında ise İngiltere'de Northampton Üniversitesi'nde deri teknolojileri alanında yüksek lisans programlarını üstün başarı derecesi ile tamamlamıştır. 2001 yılında aile şirketi MUR-DER Deri Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevine başlayan Çağlar, 2022 yılından bu yana ise Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Baylan: Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren BYL Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Seyfullah Baylan, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) bünyesinde Fuar Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Baylan ayrıca Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi ve Bursaspor İcra Kurulu Üyesidir.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin: 1974 yılında Bursa'da doğan Savaş Keskin, Türkiye'nin köklü otobüs üreticileri arasında yer alan Güleryüz Karoseri Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile GOF Otobüs Fabrikası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ticari Araç Üstyapı Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (TÜSTED) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Keskin, BTSO 11. Meslek Komitesi'nden meclis üyesi seçilmiş ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan: 1976 yılında Bursa'da doğan Elif Özhan, 1993 yılından bu yana Özhan Marketler Zinciri'nin çeşitli departmanlarında görev almıştır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Özhan, aynı zamanda BTSO'nun ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesidir. Kadın Ekonomi Platformu Başkanlığını da yürütmektedir.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Eker: İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren İzomet'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Zeki Eker, iş dünyasının yanı sıra yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli görevler üstlenmiştir. Osmangazi Kent Konseyi Başkanlığı, Osmangazi Belediye Meclis Üyeliği ve encümen üyeliği görevlerinde bulunan Eker, Bursa Siirtliler Derneği'nde başkan vekilliği ve başkan yardımcılığı yapmıştır. Eker, ayrıca Bursa Dernekler Konfederasyonu (BUR-KON) İşveren Komisyonu Başkanlığını yürütmektedir.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit Yanar: 1983 yılında Bursa'da doğan Mehmet Zahit Yanar, 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren B.H.S. Tekstil A.Ş. ile akaryakıt ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Tercih Nakliyat Akaryakıt A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yanar ayrıca Bursaspor'da Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapmıştır.