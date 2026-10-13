BTÜ\'de COP31 sürecinde iklim, çölleşme ve erozyonla mücadele programı düzenlendi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), COP31 sürecinde iklim değişikliğiyle mücadele, çölleşme ve erozyonun önlenmesi ile sürdürülebilir arazi yönetimi konularını gündeme taşıyan bir programa ev sahipliği yaptı. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün'ün konuşmacı olduğu programda, iklim değişikliğinin çevre, ekonomi, sağlık ve günlük yaşam üzerindeki etkileri ele alındı.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. "Üçlü COP Yılı Çerçevesinde İklim, Rio Sinerjisi ve Çölleşmeyle Mücadele Faaliyetleri" başlıklı konuşmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel MüdürüProf. Dr. Kasım Yenigün, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. İklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yenigün; orman yangınları, kuraklık, toz taşınımı, sel ve heyelan gibi afetlerin giderek daha fazla gündeme geldiğine dikkat çekti. İklim değişikliğinin tarımsal üretimden su kaynaklarına, enerji üretiminden ulaşıma ve insan sağlığına kadar pek çok alanı etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Yenigün, değişen şartlara uyum sağlamak ve riskleri azaltmak için bütüncül politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Üretim ve tüketim süreçleri birlikte ele alınmalı

Karbon salımının azaltılmasının yanı sıra ormanların, tarım alanlarının ve meraların korunmasının da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yenigün, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının ve karbon yutak alanlarının artırılmasının önemine işaret etti. Bireysel tüketim alışkanlıklarının da doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabildiğini belirten Yenigün, sürdürülebilir bir gelecek için üretim ve tüketim süreçlerinin birlikte ele alınması gerektiğini dile getirdi.

COP31, Türkiye'nin iklim diplomasisindeki rolünü güçlendirecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve küresel iklim politikalarına katkı sunulması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Yenigün, toplantının yalnızca ülkeler arasında kararların alındığı bir platform olmadığını; kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çözümler geliştirmesi için de önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

COP31'de önemli temalar

Prof. Dr. Yenigün, COP31 kapsamında öne çıkan sıfır atık, okyanuslar ve denizler, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, temiz enerji dönüşümü, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim gibi tematik alanlara dikkat çekti. İklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel bilgi, teknolojik yenilik ve uygulamaya dönük projelerin önemini vurgulayan Yenigün, üniversitelerin bu süreçte aktif rol üstlenebileceğini belirtti.

Üniversite-kamu iş birliğine vurgu

Üniversitelerin araştırma ve geliştirme kapasitesinin sahadaki çevre sorunlarının çözümüne katkı sunabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yenigün, akademisyenleri ve öğrencileri iklim değişikliği, sürdürülebilir arazi yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarda yer almaya davet etti. Prof. Dr. Kasım Yenigün, kamu kurumları ile üniversiteler arasında geliştirilecek ortak projelerin, bilimsel bilginin uygulamaya aktarılmasını ve iklim değişikliğiyle mücadelede somut sonuçlar elde edilmesini destekleyeceğini kaydetti.