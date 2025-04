BTÜ Öğrencilerinden Tekbir Çağrısı

BTÜ'lü öğrencilerden tekbir çağrısı

BURSA - Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci Fikir Platformu öğrencileri, İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı kampüste basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler cuma günü yapılacak tekbir çağrısına da destek istedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci Fikir Platformu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna sessiz kalmadı. Mimar Sinan Kampüsü'nde yapılan basın açıklamasında İsrail'e tepkilerini gösteren öğrenciler, cuma günü Filistin yerel saatiyle 22.00'da Türkiye genelinde 1 dakika boyunca yapılacak tekbir çağrılarına destek vererek, herkesin bu çağrıya uymalarını istedi.

Basın açıklamasında konuşan BTÜ Öğrenci Fikir Platformu öğrencilerinden Ahmet Akif Şahin yaptığı açıklamada, "7 Ekim bir başlangıç tarihi değil, bir dönüm noktasıdır. Bu tarih yıllardır süregelen sistematik işgale karşı Filistin halkının meşru müdafaa hakkını kullandığı tarihtir. Yaşadığımız süreç bize dünyanın ikiyüzlülüğünü gösterdi. Ne Arap dünyası, ne İslam ülkeleri, ne de her fırsatta insan haklarından dem vuran Avrupalı Kimse bu soykırıma karşı aksiyon almadı. Yürüyüşler ve açıklamalardan ziyade bir şey göremedik. Vicdanlı insanlar olarak elimizden geleni yaptık, eylemlere katıldık, ancak koltuk sahibi insanlar çağrılarımıza kulak vermediler. Biz bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Öğrenciler olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getiriyoruz. Devletleri ve uluslararası örgüt ve teşkilatları aksiyon almaya çağırıyoruz. Aksiyon almadıkça, tepki göstermedikçe, bu soykırım engellenmedikçe söylenecek her söz boş laftan ibarettir. Ölüyoruz kardeşlerim, ruhumuz eriyor, yüreklerimiz sökülüyor yerinden. Bebek katillerine karşı elimizden geldiğince mücadeleye devam edeceğiz. Etmek zorundayız. İnsanlar ölüyor, bebekler katlediliyor. Aileler nüfustan siliniyor. Son teknoloji silahlarla saldırılıyor Gazze'ye. Gazze'yi unuttuğumuz her an için yazıklar olsun bizlere! Gazzeli bebeklerin o küçücük bedenlerinin üzerine yağdırılan bombalara bir kuruşumuz dahi giderse yazıklar olsun. Parayı çok seven bu yapıya karşı ekonomik gücümüzü kullanmak, boykota devam etmek zorundayız. İsrail'e maddi olarak, yahut söylemleriyle destek veren hiçbir markadan alışveriş yapmayacağız. Yarın Hakk'ın divanında bizler, üzerine düşeni yapmış, onurlu gençler olarak bulunmak isteriz. Ümitvar olacağız, zalime karşı dimdik duracağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Hız ve haz çağında biz gençleri uyuşmuş beyinler, kararmış kalpler haline getirmeye çalışanlara karşı uyanık olacağız. Okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz. Çalışacağız. Bu bizim cihadımızdır" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tekbir çağrısına destek istedi

Zulme karşı sessiz kalmak istemeyen herkesi 1 dakikalık tekbir getirme eylemine davet eden Şahin, "Gazze, vicdanlarda hiç kapanmayacak bir yara olarak kalacaktır. Müslümanların izzeti, şerefi için ayağa kalkan Gazzelileri tarih altın harflerle yazacaktır. Gazze direnişi bir şeref kaynağı olarak, bir nişan olarak gönüllerde, dillerde yer alacaktır. Boykot elimizdeki en güçlü silahtır. Filistinli Alimler Birliği cuma günü Filistin yerel saatiyle 22.00'de 1 dakika boyunca sokaklardan ve pencerelerden tekbir getirilmesi için çağrıda bulundu. Cuma akşamı nerede olursak olalım bu eyleme katılalım. Tüm vicdanlı yürekleri bu Cuma Tekbiri eylemine davet ediyoruz. Uluslararası kuruluşları, teşkilatları, artık aksiyon almaya davet ediyoruz" dedi.