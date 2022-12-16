Mersin'de 3 ayaklı civciv dünyaya geldi... Sahibi 10 katı fiyata rağmen satmadı - Son Dakika
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Mersin'de 3 ayaklı civciv dünyaya geldi... Sahibi 10 katı fiyata rağmen satmadı

16.12.2022 09:43

Mersin'de 3 ayaklı civciv dünyaya geldi.

Mersin'de 3 ayaklı civciv dünyaya geldi... Sahibi 10 katı fiyata rağmen satmadı

Mersin'de dünyaya gelen 3 ayaklı civcivin sahibi, 10 kat fiyat teklif edilmesine rağmen satmak istemediğini, büyütüp ardından da ameliyatla üçüncü bacağı aldırmayı düşündüğünü belirtti

MERSİN - Mersin'de görenlerin şaşkınlığına neden olan 3 ayaklı civciv dünyaya geldi. Sahibi, 10 kat fiyat teklif edilmesine rağmen satmak istemediği civcivi büyütmeyi ardından da ameliyatla üçüncü bacağı aldırmayı düşündüğünü belirtti.

Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde ikamet eden Ziraat Mühendisi Emre Türkmen, civciv ve tavuk besleyerek ticaretini yapıyor. 3 yıldır bu işi yapan Türkmen, ilk defa 8 gün önce dünyaya gelen bir civcivin arka kısmında üçüncü bir ayak daha olduğunu fark etti. İlk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşayan Türkmen'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı görenler hem şaşırdı hem satın almak istedi. Şuanda normal bir civcivin fiyatı 10-15 TL arasında değişirken, üç ayaklı civcive 10 kat fiyat teklif edildi. Buna rağmen civcivi satmak istemeyen Türkmen, önce onu büyütüp ardından da veteriner hekim tarafından ameliyatla üçüncü bacağının alınarak hayatını normal bir şekilde devam etmesini istiyor.

"10 katı fiyat teklif eden oldu, kendimiz büyüteceğiz"

Üç yıldır kanatlı hayvan alım satımı ile kuluçkadan civciv çıkarımı yaptıklarını belirten Emre Türkmen," Civcivimizin ilk geldiğinde 3 ayaklı olduğunu fark etmedik. Bir hafta sonra arka kısmında bir ayak olduğunu fark ettik. İncelediğimizde ayağın civciv ile bir bütün olduğunu gördük. Civcivimiz şuanda 8 günlük oldu gayet sağlıklı. Civcivimizi şuanda büyüteceğiz. 10 katı fiyat teklif eden oldu ama sahiplendirmedik. Kendimiz büyüteceğiz. İlerde veteriner desteğiyle arka ayağını ameliyatla aldıracağız. Belki de ona sıkıntı veriyordur. Onu kurtaracağız" dedi.

Böyle farklı ve fazladan bir uzuvla bir civcivin dünyaya geldiğine kendisinin ilk defa şahit olduğunu aktaran Türkmen," Şuanda inceliyoruz, bakımını yapıp sağlığını koruyarak büyütmeye çalışıyoruz. Ekstra bir bakım yapmıyoruz sadece ekstra gözlemliyoruz. Kafesi açtığımız da ilk bu civcivi arıyor gözümüz. Acaba bir şey oldu mu diye çünkü artık bu ilginç bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Mersin'de 3 ayaklı civciv dünyaya geldi... Sahibi 10 katı fiyata rağmen satmadı - Son Dakika

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