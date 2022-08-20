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Hastanede tedavi olan Kaya daha sonra ise taburcu oldu.

Daha sonra ayı tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Kaya hayatını kurtarmak için ayı ile güreşti. Arkadaşının yardımı sayesinde kurtulduğunu belirten Kaya, ayının ısırması sonucu elinden ve ayağından yaralandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti - Son Dakika

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