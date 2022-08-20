Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti - Son Dakika
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Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti

20.08.2022 11:27

Erzurum'da akılalmaz bir olay yaşandı. Hüseyin Kaya isimli vatandaş öldü sandığı ayı tarafından saldırıya uğradı. Hayatta kalmak için yaralı ayı ile boğuştuğunu söyleyen Kaya, arkadaşının yardımıyla ölümden döndü.

İspir ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Hüseyin Kaya yol kenarında yatan bir ayı gördü. Ayının araba çarpması sonucu öldüğünü zannederek yanına giden Kaya, ayının ölmediğini görünce ekmekle beslemek istedi.

ARKADAŞININ YARDIMI SAYESİNDE KURTULDU

Daha sonra ayı tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Kaya hayatını kurtarmak için ayı ile güreşti. Arkadaşının yardımı sayesinde kurtulduğunu belirten Kaya, ayının ısırması sonucu elinden ve ayağından yaralandı.

Hastanede tedavi olan Kaya daha sonra ise taburcu oldu.

Öldü sandığı ayı saldırdı, güreşerek hayatta kaldı
Öldü sandığı ayı saldırdı, güreşerek hayatta kaldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti - Son Dakika

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