Buca Belediyesi 30 Bin Mevsim Çiçeği Dikti

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Ülkenin en büyük tatbikatı başladı! En kritik görevlerden birini yapay zekaya verdiler

(İZMİR) - Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmayla 30 bin adet mevsim çiçeğini yol kenarlarındaki kaldırımlara ve parklara dikti.

Kent estetiğini güçlendirerek caddeleri renklendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında çiçek dikimini sürdürüyor. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte mevsimine uygun çiçekler seçilerek ilçedeki orta refüj, kavşak ve ana caddelerdeki çeşitli noktalara dikilmeye başlandı.

Mevsim çiçekleri dikiliyor

Geçen hafta "Kadife çiçeği" dikimiyle çalışmalara başlayan ekipler bu hafta ise "vapur dumanı" dikerek kentin caddelerini süslüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bademli Kooperatifi'nden temin edilen mevsim çiçeklerinin Buca'nın sokaklarını güzelleştirdiği çalışma vatandaşlar tarafından beğenildi.

Geçtiğimiz hafta Adnan Kahveci Caddesi, Buca Kaymakamlığı Lojmanları'nın bulunduğu bölge ve Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapılan çiçek dikimleri bu hafta Fil Heykeli ve çevresi, Gediz kavşağı, Gediz Saat Kulesi, Yenigün Mahallesi, Buca Koop Meydanı ve Doğuş Caddesi'nde gerçekleştirilecek. İki haftada 30 bin çiçeğin dikimini gerçekleştiren ekipler, çalışmanın yaz boyunca süreceğini bildirdi.