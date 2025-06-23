Buca Belediyesinde Maaş Krizi: İşten Çıkarmalar Başladı - Son Dakika
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Buca Belediyesinde Maaş Krizi: İşten Çıkarmalar Başladı

Buca Belediyesinde Maaş Krizi: İşten Çıkarmalar Başladı
23.06.2025 12:36  Güncelleme: 12:43
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Buca Belediyesi'nde maaş ve yan ödemelerini alamayan işçiler, iş bırakma eylemi düzenlerken Başkan Görkem Duman, işten çıkarmalara başladı. Temizlik hizmetlerinin durması sonucu ilçede çöp dağları oluştu. Eylemci işçiler, tehdit ve baskı gördüklerini ifade etti.

Buca Belediyesinde maaş krizine çözüm bulamayan Başkan Duman, çareyi işçi çıkarmakta buldu. Duman, eyleme katılmak istemeyen işçileri baskı ve tehditle sindirmeye çalıştıkları öne sürülen çalışanları belediye bünyesinde barındırmayacağını belirtti. İlçede temizlik hizmetlerinin durması sonucu bazı mahallelerde insan boyunda çöp dağları oluştu. Çöp birikintileri havadan dron ile görüntülenirken vatandaşlar da duruma 'rezalet' yorumu yaptı.

İzmir Buca Belediyesi'nde maaş ve yan ödemelerini alamayan işçilerin başlattığı iş bırakma eyleminin 6'ıncı gününde çöplüğe dönen ilçede kriz büyüyor. Çöplerle dolu sokaklar, caddeler ve parklarda sıcak hava nedeniyle etrafa yayılan ağır koku vatandaşları isyan ettirirken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise sahaya inerek meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve bir grup işçi ile çöpleri topladı. Duman ayrıca, çalışma hakkının kullanmak isteyen işçilerin tehdit edildiğini ileri sürerek bu kişilerin belediyedeki görevlerine son verileceğini açıkladı. Başkan Duman'ın açıklamasının ardından Buca Belediyesi'nde işten çıkarmalar başladı. Sabah saatlerinde çok sayıda işçi, gelen SMS ile iş sözleşmesinin fesih edildiğini öğrendi.

"Tehdit edildik"

İş bırakan ve işten çıkarılan işçiler, Buca Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürdü. Grup adına açıklama yapan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü büro personeli Ayça Pektaş, veren sözlerin yerine getirilmediğini, tehdit ve baskılara maruz kaldıklarını söyledi. Pektaş, işten çıkartılan çalışma arkadaşları için, "Sayıyı tespit edemedik ve bir çok arkadaşımıza bu mesaj gelmiş. İşverenin önümüzdeki süreçte ne yapmak istediğini bilmiyoruz. Belediye Başkanı Görkem Duman merdivenlerde yanımıza gelip oturduğunda sorunları çözmek için tarih verdi ancak biz daha Nisan ayı maaşının bile tamamını alamadık. Başkan Duman maaşlarını alamadığı gerekçesiyle iş edinmeme hakkını kullanan işçilere de saygı gösterdiğini ifade etti. Bununla ilgili hiç bir arkadaşımıza iş çıkışı yapılmayacağını, baskı ve tehdit uygulanmayacağını söyledi ancak böyle olmadı. Bu sabah bile bize ve çalışan arkadaşlarımıza baskı ve tehditler uygulandı. Sizler de gördünüz başkan akşam bir açıklama yaptı. İş edinmeme hakkı bireysel bir karar, bizler de çalışmak isteyen arkadaşlarımızı saygıyla karşıladık. Biz arkadaşlarımıza bu mesajı attıktan sonra belediye tarafından iş başı yapılmazsa çıkış olacak diye tehdit edildik. Dün akşam başkan ve partililer tarafından ilçede çöpler toplandı ve bizim çalışmak isteyen arkadaşlarımızı tehdit ettiğimize dair bir video yayınlandı ve bu işçilerin Buca Belediyesinde barındırılmayacağı ifade edildi" dedi.

Sendika yalnız bırakıyor

Bağlı bulundukları DİSK Genel İş Sendikası tarafından yalnız bırakıldıklarını da söyleyen Pektaş, "Biz çöpler toplanmasın, Buca'da vatandaşlar salgın hastalık kapsın diye mücadele vermiyoruz. Biz sadece çalıştığımızın karşılığını, maaşımızı istiyoruz. Barınamıyoruz, geçinemiyoruz. Bu kadar haklıyken, vatandaşın önüne atılmayı kabul etmiyoruz. DİSK Genel İş sendikası yanımızda olduğunu söylüyor ancak yalnız bırakılıyoruz. Her ay aidat ödediğimiz sendika bizi yalnız bırakıyor, belediyenin bütçesinin yeterli olmadığını söylüyor" diye konuştu.

Çöplerin toplanması kanuna aykırı

Başkan ve partililer tarafından ilçedeki çöplerin toplanmasının, iş kanununa aykırı olduğunu söyleyen Ayça Pektaş, şu sözlere yer verdi: "Dün akşam başkanın ve partililerin çöpleri toplaması açıkça kanuna aykırıdır. Çünkü biz iş kanununun 34. maddesine dayanarak iş edinmeme hakkımızı kullandık. Kanunda, iş edinmeme hakkını kullanan işçinin sözleşmesi feshedilemez, bu işler başkasına yaptırılamaz ve bu işlerde başkası çalıştırılamaz maddeleri var. Fakat ilçe belediyelerden ve büyükşehirden işçiler ile, işçi olmayıp CHP üyesi olan ve çöpleri toplayanlar oldu. Açıkça kanuna aykırı davranılıyor. Biz de yasal hakkımızı arayacağız."

İnsan boyunda çöpler birikti

Öte yandan ilçede temizlik hizmetlerinin durması sonucu bazı mahallelerde insan boyunda çöp dağları oluştu. Çöp birikintileri havadan dron ile görüntülenirken vatandaşlar da duruma 'rezalet' yorumu yaptı. Vatandaşlardan Nurullah Yalçın, "Yaklaşık 3 ay önce de aynı görüntüler olmuştu, biz bunu zaten her 3 ayda bir yaşıyoruz. Bu çöpün pisliği, kokusu, sineği bitmiyor maalesef. Belediyemizin de zaten bununla çok fazla ilgilendiğini düşünmüyoruz. Burada 5 tane çöp konteyneri var ama 25 konteynerlik çöp birikmiş. Rezalet yani başka söylenecek hiç bir şey yok" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Buca Belediyesinde Maaş Krizi: İşten Çıkarmalar Başladı - Son Dakika

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