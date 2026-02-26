İzmir'de Buca Cezaevi Alanı İçin "Dilekçeli" İtiraz

(İZMİR) – Buca Cezaevi alanına ilişkin imar değişikliği planına karşı çıkan yurttaşlarca, Buca ve İzmir genelinde toplanan dilekçeler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. Alanın kamusal niteliğinin korunması gerektiğini savunan yurttaşlar, yapılan imar planı değişikliğine itiraz ettiklerini açıkladı.

Kültürpark'ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan TMMOB, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu, ve İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası üyeleri dilekçeleri teslim edip açıkma yaptı.

Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu Sözcüsü Savaş Candemir yaptığı açıklamada "Buca Cezaevi alanının kamusal alan olduğunu iddia ediyoruz. Biz buranın kamusal alan olduğunu söylüyoruz. Buca Cezaevi alanını İzmir halkının kullanımına bırakmalarını, bu şekilde plan yapmalarını, imar değişikliğinin kesinlikle yeşil alan olarak yapılması gerektiğini, kamusal alan olarak buranın halka teslim edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için mücadele edeceğimizi, burayı kesinlikle ranta açmayacağımızı, burayı inşaata açmayacağımızı söyledik. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz İzmir halkı olarak. Buca Cezaevi özgürleşirken platform olarak başlattığımız 3 yılı geçen mücadelenin sonunda bu alana kesinlikle Buca halkı olarak sahip çıkacağız ve bu alanı belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AKP iktidarı hangisi olursa olsun hiç kimseye vermeyeceğimizi; bu alanın Buca halkının, İzmir halkının olduğunu biz biliyoruz ve bunu kazanana kadar da mücadele edeceğiz" dedi.

"Bu bir şehir için bulunmaz bir fırsat"

Büyükşehir Belediyesi'ne verilen dilekçelerle imar değişikliği planına itirazda bulunduklarını belirten Candemir, "Bugün de açtığımız, verdiğimiz dilekçelerle yapılan imar değişikliği planına itiraz ettik. Hukuki anlamda da burayı kazanacağımıza inanıyoruz. Hukuki anlamda da buranın Buca halkına, İzmir halkına verileceğini biliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da mücadele etmeye devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Burayı Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan daha önce mahkeme kararı nedeniyle verilen karara uyulması, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alınması, buranın yeşil alan yapılması, buranın kamusal alan olarak kullanılması ve İzmir halkının kullanacağı bir alan olarak İzmir halkına verilmesini istiyoruz. Bu bir şehir için bulunmaz bir fırsattır. Bu fırsattan kesinlikle vazgeçilmemesi gerekir. Böyle büyük bir alanı kazandırarak İzmir'in tarihine geçebilir Büyükşehir Belediye Başkanı, kesinlikle böyle yapması gerekir. Eğer böyle yapmayıp da burayı imara açar, burayı binalarla doldurursa bu ayıpla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaşamak zorunda kalacak. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz."