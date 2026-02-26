İzmir'de Buca Cezaevi Alanı İçin "Dilekçeli" İtiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Buca Cezaevi Alanı İçin "Dilekçeli" İtiraz

26.02.2026 18:23  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buca Cezaevi alanının kamusal niteliğinin korunması talebiyle yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçelerini teslim etti. İmar planı değişikliğine karşı çıkan platform, alanın yeşil alan olarak halkın kullanımına sunulmasını istiyor.

(İZMİR) – Buca Cezaevi alanına ilişkin imar değişikliği planına karşı çıkan yurttaşlarca, Buca ve İzmir genelinde toplanan dilekçeler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. Alanın kamusal niteliğinin korunması gerektiğini savunan yurttaşlar, yapılan imar planı değişikliğine itiraz ettiklerini açıkladı.

Kültürpark'ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan TMMOB, Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu, ve İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası üyeleri dilekçeleri teslim edip açıkma yaptı.

Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu Sözcüsü Savaş Candemir yaptığı açıklamada "Buca Cezaevi alanının kamusal alan olduğunu iddia ediyoruz. Biz buranın kamusal alan olduğunu söylüyoruz. Buca Cezaevi alanını İzmir halkının kullanımına bırakmalarını, bu şekilde plan yapmalarını, imar değişikliğinin kesinlikle yeşil alan olarak yapılması gerektiğini, kamusal alan olarak buranın halka teslim edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun için mücadele edeceğimizi, burayı kesinlikle ranta açmayacağımızı, burayı inşaata açmayacağımızı söyledik. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz İzmir halkı olarak. Buca Cezaevi özgürleşirken platform olarak başlattığımız 3 yılı geçen mücadelenin sonunda bu alana kesinlikle Buca halkı olarak sahip çıkacağız ve bu alanı belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AKP iktidarı hangisi olursa olsun hiç kimseye vermeyeceğimizi; bu alanın Buca halkının, İzmir halkının olduğunu biz biliyoruz ve bunu kazanana kadar da mücadele edeceğiz" dedi.

"Bu bir şehir için bulunmaz bir fırsat"

Büyükşehir Belediyesi'ne verilen dilekçelerle imar değişikliği planına itirazda bulunduklarını belirten Candemir, "Bugün de açtığımız, verdiğimiz dilekçelerle yapılan imar değişikliği planına itiraz ettik. Hukuki anlamda da burayı kazanacağımıza inanıyoruz. Hukuki anlamda da buranın Buca halkına, İzmir halkına verileceğini biliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da mücadele etmeye devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Burayı Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan daha önce mahkeme kararı nedeniyle verilen karara uyulması, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alınması, buranın yeşil alan yapılması, buranın kamusal alan olarak kullanılması ve İzmir halkının kullanacağı bir alan olarak İzmir halkına verilmesini istiyoruz. Bu bir şehir için bulunmaz bir fırsattır. Bu fırsattan kesinlikle vazgeçilmemesi gerekir. Böyle büyük bir alanı kazandırarak İzmir'in tarihine geçebilir Büyükşehir Belediye Başkanı, kesinlikle böyle yapması gerekir. Eğer böyle yapmayıp da burayı imara açar, burayı binalarla doldurursa bu ayıpla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaşamak zorunda kalacak. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Buca Cezaevi, İzmir, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Buca Cezaevi Alanı İçin 'Dilekçeli' İtiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: İngiltere’de ikinci gol geldi
Canlı anlatım: İngiltere'de ikinci gol geldi
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 00:13:15. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Buca Cezaevi Alanı İçin "Dilekçeli" İtiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.