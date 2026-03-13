Buca'da "Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi" Açıldı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, geçen yıl hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyan Kadın Danışma Merkezi'ni hizmete açtı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın da katıldığı törende merkezin kadınlar için dayanışma ve destek noktası olacağı vurgulandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyan Kadın Danışma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ova bölgesinde beş mahallenin kesişim noktasında kurulan merkezin açılışına CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP CAO İçişleri Politikaları Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP PM Üyeleri ve İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, Şehzadeler Belediye Başkanı merhum Gülşah Durbay'ın ailesi, Buca Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi ile bir iradeyi, bir hayali ve bir dayanışma kalesini yükselttiklerini ifade ederek, "Burada sadece bir kurdele kesmek amacıyla birlikte değiliz aynı zamanda bölgenin dezavantajlı insanlarına, kadınlarına nefes alacağı özgürlük alanının kapılarını Bucalı kadınlara açmaya geldik. Çünkü kadınların sokaklarda özgürce yürüdüğü, evlerinde huzurla uyuduğu, emeğinin hakkını aldığı bir Türkiye'yi kurma iradesini taşıyoruz biz. Her sabah kadınlar sırtında dünyanın yüküyle uyanıyor ama biz bugün Buca'da 'Artık yalnız değilsiniz' diyoruz. 'Sizinle beraber yürüyen bir merkezimiz var, Buca Belediyesi'nin Kadın Danışma Merkezi var" diye konuştu.

Deniz Yücel'den teşekkür

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise iktidarın belediyelere hizmet üretmelerini engellemek için her türlü baskıyı, tehdidi, yaptırımı uyguladığı bir ortamda böyle bir tesisin Buca'ya kazandırılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Çünkü çalışkanlığıyla, emeğiyle, enerjisiyle, güler yüzüyle hepimizin belleğine kazınan çok erken bir zamanda aramızdan ayrılan Gülşah Başkanımızın adını taşıyacak. Bu önemli tesisi İzmir'e kazandıran herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Arslan: Durbay, 86 milyonun kalbinde yer tuttu

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Gülşah Durbay'ın 86 milyonun kalbinde büyük bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Gülşah bizim kardeşimizdi. O da benim gibi gençlik kollarından yetişmiş, siyasette çok emek vermiş, yüreğinde Cumhuriyet, Atatürk sevgisi olan, demokrat, çağdaş, laik bir Türk kadınıydı. Dirençliydi, cesurdu ve bir hikaye yazma peşindeydi ve Manisa'da yazılabilecek, belki de Türkiye'de bir kadının yazabileceği en büyük başarılardan birini yazdı" dedi.

Bakan: İsmi sonsuza kadar yaşayacak

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Gülşah'ın ismi sonsuza kadar yaşayacak. Burada yaşayacak, İzmir'de üçüncü bir bu merkezimiz... Bunun için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, diğer Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gülşah hem yaptıklarıyla hem hikayesiyle hem de onun adına açılan eserlerle sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.

Güç: Belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının ülkesine, şehrine, halkına odaklı, çalışkan ve mütevazı bir siyaset anlayışı güttüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Tüm mali ve siyasi baskılara rağmen mücadelelerinden yılmayan kıymetli belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bakıyoruz, çalışkanlık görüyoruz, mütevazılık görüyoruz, halkla iç içe bir yaşam görüyoruz. Diğer yanda ise halktan kopmuş, sokağa çıkamayan bir siyaset anlayışı görüyoruz. Bizim siyaset anlayışımız nettir: Halkına bağlı ve halkla birlikte yürüyen bir siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü de tam olarak buradan geliyor. Bugün burada anısını yaşattığımız Gülşah Başkanımız da tam olarak bu anlayışın temsilcisiydi. Halkın içinde yaşayan, mütevazı, çalışkan ve kentine gönlünü vermiş bir Cumhuriyet Halk Partiliydi. Onun anısı bizlere şunu hatırlatıyor: Bu ülkede siyaset makam için değil, insan için yapılır ve biz bu anlayışı yaşatmaya devam edeceğiz."

Duman: Bu merkez dayanışmanın kalesi olacak

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise bazı vedaların arkasında kocaman bir sorumluluk ve asla sönmeyecek bir ışık bıraktığına değinerek, şunları söyledi:

"Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen, partimizin emekle ve inançla yetiştirdiği en kıymetli değerlerinden biri olan Gülşah Durbay, bizler için sadece bir siyasetçi değil, gerçek bir dost, omuz omuza yürüdüğümüz bir yoldaş ve yüreği iyilikle çarpan çok güzel bir insandı. Onun aramızdan ayrılışıyla oluşan o derin boşluğun hiçbir zaman dolmayacağını biliyoruz. Ancak bizlere düşen en büyük görev, Gülşah Başkanımızın adını sadece anılarımızda değil, onun hayatını adadığı kadın hakları ve eşitlik mücadelesinde yaşatmaktır. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde hayata geçirdiğimiz ikinci Kadın Danışma Merkezimiz, işte bu büyük vefanın ve kararlılığın bir meyvesidir. Bu merkez, Buca'da kadınlar için bir nefes alanı, bir dayanışma kalesi olacaktır."