Buca'da "Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi" Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca'da "Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi" Açıldı

13.03.2026 21:33  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediyesi, geçen yıl hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyan Kadın Danışma Merkezi'ni hizmete açtı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya'nın da katıldığı törende merkezin kadınlar için dayanışma ve destek noktası olacağı vurgulandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyan Kadın Danışma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ova bölgesinde beş mahallenin kesişim noktasında kurulan merkezin açılışına CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP CAO İçişleri Politikaları Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP PM Üyeleri ve İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, Şehzadeler Belediye Başkanı merhum Gülşah Durbay'ın ailesi, Buca Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi ile bir iradeyi, bir hayali ve bir dayanışma kalesini yükselttiklerini ifade ederek, "Burada sadece bir kurdele kesmek amacıyla birlikte değiliz aynı zamanda bölgenin dezavantajlı insanlarına, kadınlarına nefes alacağı özgürlük alanının kapılarını Bucalı kadınlara açmaya geldik. Çünkü kadınların sokaklarda özgürce yürüdüğü, evlerinde huzurla uyuduğu, emeğinin hakkını aldığı bir Türkiye'yi kurma iradesini taşıyoruz biz. Her sabah kadınlar sırtında dünyanın yüküyle uyanıyor ama biz bugün Buca'da 'Artık yalnız değilsiniz' diyoruz. 'Sizinle beraber yürüyen bir merkezimiz var, Buca Belediyesi'nin Kadın Danışma Merkezi var" diye konuştu.

Deniz Yücel'den teşekkür

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise iktidarın belediyelere hizmet üretmelerini engellemek için her türlü baskıyı, tehdidi, yaptırımı uyguladığı bir ortamda böyle bir tesisin Buca'ya kazandırılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Çünkü çalışkanlığıyla, emeğiyle, enerjisiyle, güler yüzüyle hepimizin belleğine kazınan çok erken bir zamanda aramızdan ayrılan Gülşah Başkanımızın adını taşıyacak. Bu önemli tesisi İzmir'e kazandıran herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Arslan: Durbay, 86 milyonun kalbinde yer tuttu

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Gülşah Durbay'ın 86 milyonun kalbinde büyük bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Gülşah bizim kardeşimizdi. O da benim gibi gençlik kollarından yetişmiş, siyasette çok emek vermiş, yüreğinde Cumhuriyet, Atatürk sevgisi olan, demokrat, çağdaş, laik bir Türk kadınıydı. Dirençliydi, cesurdu ve bir hikaye yazma peşindeydi ve Manisa'da yazılabilecek, belki de Türkiye'de bir kadının yazabileceği en büyük başarılardan birini yazdı" dedi.

Bakan: İsmi sonsuza kadar yaşayacak

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Gülşah'ın ismi sonsuza kadar yaşayacak. Burada yaşayacak, İzmir'de üçüncü bir bu merkezimiz... Bunun için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, diğer Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gülşah hem yaptıklarıyla hem hikayesiyle hem de onun adına açılan eserlerle sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.

Güç: Belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının ülkesine, şehrine, halkına odaklı, çalışkan ve mütevazı bir siyaset anlayışı güttüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Tüm mali ve siyasi baskılara rağmen mücadelelerinden yılmayan kıymetli belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bakıyoruz, çalışkanlık görüyoruz, mütevazılık görüyoruz, halkla iç içe bir yaşam görüyoruz. Diğer yanda ise halktan kopmuş, sokağa çıkamayan bir siyaset anlayışı görüyoruz. Bizim siyaset anlayışımız nettir: Halkına bağlı ve halkla birlikte yürüyen bir siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü de tam olarak buradan geliyor. Bugün burada anısını yaşattığımız Gülşah Başkanımız da tam olarak bu anlayışın temsilcisiydi. Halkın içinde yaşayan, mütevazı, çalışkan ve kentine gönlünü vermiş bir Cumhuriyet Halk Partiliydi. Onun anısı bizlere şunu hatırlatıyor: Bu ülkede siyaset makam için değil, insan için yapılır ve biz bu anlayışı yaşatmaya devam edeceğiz."

Duman: Bu merkez dayanışmanın kalesi olacak

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise bazı vedaların arkasında kocaman bir sorumluluk ve asla sönmeyecek bir ışık bıraktığına değinerek, şunları söyledi:

"Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçen, partimizin emekle ve inançla yetiştirdiği en kıymetli değerlerinden biri olan Gülşah Durbay, bizler için sadece bir siyasetçi değil, gerçek bir dost, omuz omuza yürüdüğümüz bir yoldaş ve yüreği iyilikle çarpan çok güzel bir insandı. Onun aramızdan ayrılışıyla oluşan o derin boşluğun hiçbir zaman dolmayacağını biliyoruz. Ancak bizlere düşen en büyük görev, Gülşah Başkanımızın adını sadece anılarımızda değil, onun hayatını adadığı kadın hakları ve eşitlik mücadelesinde yaşatmaktır. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde hayata geçirdiğimiz ikinci Kadın Danışma Merkezimiz, işte bu büyük vefanın ve kararlılığın bir meyvesidir. Bu merkez, Buca'da kadınlar için bir nefes alanı, bir dayanışma kalesi olacaktır."

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Gülşah Durbay, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:58
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
20:15
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
20:13
Kadın futbolculara uygunsuz mesaj göndermesinin bedeli ağır oldu
18:46
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:18:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.