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Buca'da kursiyerler Türk ve dünya mutfağından lezzetli tarifler öğreniyor - Son Dakika

Buca'da kursiyerler Türk ve dünya mutfağından lezzetli tarifler öğreniyor

31.12.2021 11:34
Buca'da kursiyerler Türk ve dünya mutfağından lezzetli tarifler öğreniyor

Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan aşçılık kursu büyük ilgi görürken, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da tarifler öğrenen kursiyerler, yaptığı birbirinden lezzetli yemekler ile dikkat çekiyor.

Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan aşçılık kursu büyük ilgi görürken, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da tarifler öğrenen kursiyerler, yaptığı birbirinden lezzetli yemekler ile dikkat çekiyor.

Buca Belediyesi ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan aşçılık kursu yoğun ilgi gördü. Kursiyerler, Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da tarifler öğrendi. Kursiyerlerin hünerlerini sergilendiği kurslarda yapılan lezzetli yemekler herkesin dikkatini çekti.

Kursa katılanlardan üniversite öğrencisi Yusuf Yaşar, "Gayet iyi ilerliyorum. Yeni şeyler öğrenebilmek için geldim. Yemek yapmayı öğrenmek istiyorum, öğrenci olduğum için çok mutfağa giremiyorum. Derslerim de çevrim içi olduğu için çok iyi oldu. Belediyenin bize böyle bir imkan sunması çok güzel. Vaktimin kaliteli geçtiğini düşünüyorum. Farklı mutfakları tanıyoruz. Bu benim için bir fırsattı, annemi ablamı görürken çok özeniyordum. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. İyi ki bu kursa gelmişim. İyi ki Buca Belediyesi bize bu imkanı sunmuş. Endüstri mühendisliği okuyorum ama aşçılık da bir yerde dursun istiyorum" dedi.

Kursiyer Cansu Akgün de, Resim Öğretmenliği okuduğunu; ama aşçılığa ilgisi olduğunu söyledi. Akgün, "Belediyenin bize sunduğu imkanı değerlendirmek istedim. Okuldan artakalan zamanlarda dünya mutfaklarını, Osmanlığı mutfağını, kendi mutfağımızın kültürünü, yemeklerini tanıyoruz. Pazarlar kuruluyor; yaptığımız ürünleri satışa çıkarıyoruz. Çok iyi bir şans. Hem ücretsiz hem de öğrendiğimiz bilgi, deneyim çok önemli. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Kursa torununa daha güzel pasta ve yemekler pişirmek için geldiğini belirten Hatice Çiftçi ise "Burada gerçekten kendimi geliştirdim. Güzel şeyler yapıyoruz. Değişik yemekler öğrendik, Meksika yemekleri, Balkan yemekleri gibi. Hiç bilmediğim pastalar öğrendim. Ev halkı çok mutlu, her gün değişik şeyler yiyorlar" şeklinde konuştu. - İZMİR

Buca'da kursiyerler Türk ve dünya mutfağından lezzetli tarifler öğreniyor

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Buca Belediyesi, Yemek Tarifi, Türk, Buca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Buca'da kursiyerler Türk ve dünya mutfağından lezzetli tarifler öğreniyor - Son Dakika
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